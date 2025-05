Google prozradil, kdy vyjde Android 16 na první telefony

Android 16 přichází dříve, než se čekalo. Google slibuje nový design, rychlejší aktualizace i funkce, které zpřehlední oznámení.

Vydání Androidu 16 se blíží

Červen bude pro fanoušky Androidu žhavý. A to doslova. Google totiž potvrdil, že nová verze Android 16 dorazí dřív, než kdokoliv čekal. Na vybrané Pixel telefony se dostane už příští měsíc. Místo slibů přichází konkrétní termíny a s nimi i vlna novinek, která má Android posunout o úroveň výš.

Server Droid-Life citoval prezidenta Android ekosystému Sameera Samata, podle něhož dorazí Android 16 během léta také na zařízení jiných výrobců než Google, především Samsungu. To naznačuje, že brzy začne beta testování prostředí One UI 8 s Androidem 16 například na letošní vlajkové Galaxy S25. Samsung by přitom mohl načasovat vydání nové verze systému tak, aby doprovázela premiéru nových skládacích modelů Galaxy Z Fold 7 a Flip 7.

Ještě před vydáním finálního Androidu 16 však Google plánuje na konci května spustit první betu Androidu 16 QPR1 pro uživatele, kteří chtějí testovat novinky s předstihem. Tato beta verze nabídne první pohled na redesign Material 3 Expressive, který podle informací serveru Android Police nebude součástí prvního stabilního vydání Androidu 16.

Android 16 dostane nový vzhled Material 3 Expressive | foto: Google

Redesign kompletně změní uživatelský zážitek

Material 3 Expressive je odpovědí Googlu na volání po osobnějším a přitom konzistentnějším prostředí. Nový designový jazyk, který firma oficiálně představila na svém blogu, přináší sytější barvy, lepší adaptaci na denní dobu a intuitivnější přechody mezi prvky. Vše je laděno tak, aby uživatel vnímal systém jako přirozené rozšíření svého stylu a návyků. Google popisuje nový vzhled jako „emotivní, ale funkční“. Změny se dotknou například ikon, widgetů i systému notifikací. Widgety budou inteligentně měnit svůj tvar i rozvržení podle kontextu. Notifikace dostanou přehlednější hierarchii a lepší kontrast.

Vedle vzhledu přichází i novinka s názvem Live Updates. Ta umožňuje přehledné sledování průběžných oznámení přímo na domovské obrazovce. Uživatel tak například snadno zjistí, kde se nachází jeho objednávka z Uber Eats nebo v jaké fázi je jízda z aplikace Bolt. Tyto aktualizace v reálném čase budou viditelné přímo v notifikační liště a Google slibuje jejich podporu napříč dopravními, doručovacími i navigačními aplikacemi.

V kontextu vývoje Androidu jde o logický krok vpřed. Výraznější design, větší míra automatizace a lepší kontrola nad systémem jsou směry, které Google rozvíjí dlouhodobě. Android 16 tak reaguje na aktuální potřeby uživatelů: být intuitivní, přizpůsobitelný a zároveň bezpečný.