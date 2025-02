Neexistuje nic lepšího – Průhlednou 77″ OLED TV značky LG pořídíte za 1,25 milionu

LG Signature OLED T je průhledný televizor s 77” OLED panelem, špičkovým obrazem a bezdrátovým přenosem. Cena v přepočtu 1,25 milionu korun.

Televizor, jaký svět neviděl

Segment televizorů je možná lehce upozaděn, ale i v něm se inovuje a čas od času dorazí produkt, jenž uhrane celý svět. Do tohoto ranku spadá i prémiový televizor LG Signature OLED T, který nabízí nevídanou konstrukci. A to doslova. Tento televizor je totiž ve vypnutém stavu průhledný, takže dokonale zapadne do jakéhokoliv prostoru.

Společnost LG představila tento unikátní model koncem loňského roku ve Spojených státech, kde se již prodává a poté se ukázal na veletrhu CES 2025. Pro všechny fanoušky opravdu prémiové elektroniky a ty, kteří nemají hluboko do kapsy, máme dobrou zprávu. LG Signature OLED T míří oficiálně do Evropy, ačkoliv prozatím pouze na jeden trh.

Jihokorejský výrobce ho uvedl v Německu, a to prostřednictvím akce LG Convention, která se v těchto dnech koná ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento unikátní televizor nejenom, že splyne s okolím a může promítat umělecká díla, když není v užívání. Nabízí toho mnohem víc a jedná se o jeden z technologicky nejpokročilejších přístrojů na trhu.

LG Signature OLED T | foto: LG

Obří panel a špičkový obraz

Televizor LG Signature OLED T nabízí obří úhlopříčku čítající 77 palců, takže v toto směru potěší i ty nejnáročnější uživatele a zmínit musíme také možnost vysunutí černého panelu ze zadní části. Ten slouží ke stínění, z průhledného televizoru udělá neprůhledný a jeho hlavním posláním je zlepšení kvality obrazu.

Televizor pohání procesor Alpha 11 Al a z další výbavy bychom měli zmínit podporu standardů Dolby Vision i Dolby Atmos. Neschází ani podpora technologií Nvidia G-Sync a AMD FreeSync Premium, takže obraz bude za všech okolností krásně plynulý a o kvalitní ozvučení se starají 4.2kanálové reproduktory.

Operační systém je webOS, a co se konektivity týče, na televizoru najdeme konektory HDMI eARC, RS-232C a USB 2.0. Je ale stavěný tak, aby mohl být zcela bezdrátový, a to díky doplňku jménem Zero Connect Box. Ten zajišťuje bezdrátový a bezdrátový přenos obrazu i zvuku bez jakéhokoliv zpoždění, a to ve 4K rozlišení a při frekvenci 120 Hz.

Cena je vše, jen ne nízká

LG Signature OLED T je jeden z nejpokročilejších televizorů dneška a cílí na náročnou klientelu. Tomu odpovídá i jeho extrémně vysoká cena, která byla stanovena na 49 999 eur, tedy zhruba 1,25 milionu korun. V Německu se tento zajímavý počin začne prodávat v dubnu.