Máte Android? Google vydal důležitou bezpečnostní aktualizaci, stahujte

Nová zářijová aktualizace Androidu opravuje 84 chyb, z toho dvě kritické. Google doporučuje všem uživatelům okamžitou instalaci updatu.
Google napravuje své chyby
Operační systém Android každý den využívají miliardy aktivních uživatelů. Systém společnosti Google nabízí řadu výhod, avšak i zde se objevují chyby, které mohou uživatele ohrozit. Google o tom ale samozřejmě ví a těmto chybám se pravidelně věnuje.
Aktuálně vychází bezpečností aktualizace za září 2025 řešící hned 84 bezpečnostních závad, přičemž dvě byly údajně aktivně zneužity. Tyto dvě závady nesou označení CVE-2025-38352 a CVE-2025-48543.
Jak uvádí samotný Google, existují náznaky, že tyto dvě chyby mohly být zneužity hackery. Zároveň však neuvádí žádné podrobnosti a není jisté, kolik uživatelů mohlo chyby reálně pocítit.
Oprava chyb a dalších nedodělků
První ze zmíněných chyb byla odhalena už 22. července a její zneužití dává útočníkovi možnost přetížit jádro zařízení, což vede k pádům aplikací. Druhá chyba ovlivňuje samotný běh prostředí Androidu. Skrze tuto chybu se mohl hacker dostat přes zabezpečení systému a získat vyšší oprávnění.
Kromě těchto dvou závažných chyb, jež byly zřejmě aktivně zneužity, se bezpečnostní aktualizace zaměřila i na čtyři kritické problémy systému Android. Jedna z nich například vyvolávala problémy se spouštěním kódů pro systémové komponenty.
Díky tomu se k vašemu zařízení mohl útočník ve vaší blízkosti připojit k telefonu skrze Bluetooth nebo Wi-Fi a spustit jakýkoliv kód bez interakce s uživatelem.
Další tři chyby se již týkaly komponentů společnosti Qualcomm. Ty mohly například poškodit paměť zařízení nebo spustit datové zápisy mimo povolený rozsah a tím spustit kód bez vědomí uživatele.
S aktualizací neotálejte
Celkem vývojáři Googlu řeší v bezpečností aktualizaci za září 2025 hned 27 oprav spojené s komponenty Qualcomm. Nutno ale podotknout, že nejsou zasažena všechny zařízení využívající součástky tohoto výrobce.
Nejnovější bezpečností aktualizace je přitom určena pro Android 13, 14, 15 a 16. Pokud máte starší Android, může být vaše zařízení v ohrožení. A jak zkontrolovat dostupnost aktualizace?
Stačí zamířit do nastavení telefonu a řídit se těmito kroky – Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru (systému). Telefon automaticky prohledá dostupné aktualizace a v případě dostupnosti byste ji měli stáhnout a nainstalovat.
V opačném případě může být vaše zařízení již zastaralé a stojí za zvážení, zda-li nezakoupit nové bezpečnější zařízení. Přeci jen na telefonu dnes každý den provádíme různé důležité akce a rozhodně nikdo nestojí o to, aby se citlivá data dostala do nepravých rukou.