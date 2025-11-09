Alza má skvělý notebook s Windows 11 v Black Friday akci: Cena spadla o 6 330 Kč

Asus Vivobook 16 se 16” displejem a procesorem Ryzen AI 7 teď koupíte na Alze ve slevě jen za 14 990 Kč. Ale jednejte rychle.
Pořiďte si skvělý notebook od Asusu
Alza spustila Black Friday slevy a mezi zvýhodněné produkty nově zařadila notebook Asus Vivobook 16. Ten zaujme solidní výbavou, elegantním designem a nízkou hmotností, díky čemuž je ideální pro práci i studium.
Notebook nabízí 16palcový IPS displej s rozlišením 1920 × 1200 px a 60Hz obnovovací frekvencí. Matný povrch eliminuje odlesky, zatímco stereo reproduktory zajišťují čistý a hlasitý zvuk bez zkreslení.
Díky plastové konstrukci váží Vivobook pouhých 1,88 kg a s tloušťkou pod 2 cm se snadno přenáší. I přes větší úhlopříčku tak zůstává kompaktní a praktickým notebookem na každý den.
Vysoký výkon a bohatá konektivita
Srdcem zařízení se stal procesor AMD Ryzen AI 7 350 s taktem procesoru až 5 GHz. V práci mu pomáhá 16 GB RAM paměti typu DDR5. Bohaté je i úložiště, jehož kapacita se zastavila na 1000 GB. Disk je typu SSD a pyšní se rychlým zápisem i čtením.
Grafická karta je přímo integrovaná do procesoru. Přesto má ale silný grafický výkon a na občasné hraní rozhodně vystačí. Zároveň je zajištěna nízká energetická náročnost a 42Wh baterie zaručí několikahodinovou výdrž.
Baterie lze nabíjet skrze USB-C port a na 60 % se dostanete za pouhých 49 minut. Klávesnice zařízení obsahuje i numerický blok, je podsvícená a přítomný velký touchpad podporuje gesta pro rychlé ovládání.
V otázce portů Asus Vivobook 16 v ničem nezaostává a nabízí HDMI, dva USB-C porty, dva USB 3.2 Gen 2 konektory, audio jack a samozřejmostí je Wi-Fi nebo Bluetooth 5.3 připojení.
Cena a dostupnost
Notebook Asus Vivobook 16 běžně Alza prodává za cenu 21 320 korun. Aktuálně je ale na produkt uvalena sleva ve výši 29 % a tudíž vyjde na pouhých 14 990 Kč.
Jako dárek si Asus připravil i balíček Asus Adobe Creative Cloud, díky kterému budete mít na 1 měsíc přístup k profesionálním programům, jako je například Adobe Photoshop.