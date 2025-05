7 nejzajímavějších novinek na Oneplay, na které se určitě podívejte (8. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se těšte na akční film Ghost Rider či komedii Johnny English. Na co dalšího kouknout?

Nejlepší novinky na Oneplay

Oneplay je jednoznačně největší českou streamovací platformou na trhu. Služba nabízí spoustu vlastního obsahu ale také získává zahraniční pecky. Jaké novinky si Oneplay pro diváky připravilo tentokrát? Těchto 7 novinek rozhodne stojí za zhlédnutí a nebojím se je doporučit.

Wolfblood (2012)

Wolfblood je americkým teen seriálem, jenž sleduje čtrnáctiletou dívku Maddy. Být dospívající dívkou je opravdu těžké a zvláště v momentě, kdy máte obrovské tajemství. Maddy je totiž vlkodlakem. Na tom se jí líbí její zbystřená smysl, rychlost, síla ale i půvab. Co už ale tolik ráda nemá, je nutnost toto tajemství před všemi uchovat v bezpečí.

Datum premiéry: 5.5. 2025

Odvážný a krásná (2016)

Turecká produkce vysílá na Oneplay romantický drama seriál Odvážný a krásná. Hlavním hrdinou je muž Cesur, jenž přijíždí do města Korludag. V tomto městě vše patří podnikateli Tahsinu Korludagovi, jenž Cesurovi jako zabil otce i prarodiče. Cesura díky tomu pohání touha po pomstě . V tom ale takt trochu omylem zachrání život Suhan a jeho plány se výrazně zkomplikují.

Datum premiéry: 6.5. 2025

Bad Boyfriends Velká Británie (2024)

Pro milovníky šílených reality show si Oneplay připravilo Bad Boyfriends Velká Británie. V této show se setkáme s osmi „bad boyfriends“, kteří přilétají na malebný Řecký ostrov. Tito muži si myslí, že budou natáčet pořad o mužství a chlapském přátelství. Teprve až s příchodem moderátorky Olivie Atwood se ale dozvídají skutečný smysl pořadu. Cílem je z těchto osmi mužů udělat lepší přítele pro své přítelkyně.

Datum premiéry: 8.5. 2025

Ghost Rider (2007)

Nicolas Cage zavítá na Oneplay v rolí Ghost Ridera. Hlavním hrdinou je motocyklový kaskadér Johny Blaze. Ten uzavřel smlouvu s ďáblem, aby ochránil svou dětskou lásku a a svého otce. Několik let bylo vše v normálu, až si ale jednou satan přišel vybrat svůj dluh. Z Johnyho se díky tomu každý den po setmění stane Ghost Rider a má jediný úkol. Lovit rebelující démony.

Datum premiéry: 9.5. 2025

Raketové holky (2018)

Raketové holky jsou animovaným seriálem pro ty nejmenší diváky. Hlavními hrdinkami jsou Kytka, Bublinka a Panenka. Ve zbrusu nových dílech snaží skloubit svůj nabitý život plný dobrodružství, při kterém musí podstupovat souboje s nesmírně silnými příšerami. Do toho vše navíc musí chodit do školy a dodržovat přísnou večerku svých rodičů.

Datum premiéry: 9.5. 2025

Johnny English znovu zasahuje (2018)

Britský komik Rowan Aktinson ještě naposledy zasahuje jako tajný agent britské tajné rozvědky. Johnny English znovu zasahuje je komediálním snímkem, ve kterém musí jeden lehce potrefený agent znovu zachránit svět. Tentokrát se English musí postavit počítačovému hackerovi, jenž odhalil identitu všech tajných agentů.

Jediný kdo tuto zkázu dokáže zastavit, je právě Johnny English. Bohužel ke smůle všech, technologie není zrovna to, čemu by tento agent rozuměl. Jako vždy se ale do mise pustí se vší vervou.

Datum premiéry: 10.5. 2025

Jak přežít single (2016)

Jak přežít single je americkou romantickou komedií, ve které si chce půvabná Alice dát pauzu od své vysokoškolské lásky. Potřebuje si totiž ujasnit, kým vlastně je a co chce od života. Navíc se rozhodne odstěhovat se do New Yorku, kde si bude se svými kamarádkami užívat všechna lákadla newyorského života plnými doušky.