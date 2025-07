Už za pár dní: Do Česka se vrátí žádaná limitka k 30. výročí PlayStationu

České zastoupení Sony potvrdilo, že se chystá opětovně naskladnit populární limitovanou edici PlayStationu 5 k 30. výročí vzniku. Jaké budou ceny?

Sony vrací do hry populární limitku

Pro fanoušky všemožných retro a výročních edicí máme dobrou zprávu. Sony totiž již brzy vrátí do prodeje populární edici PlayStationu 5 k 30. výročí vzniku této legendární herní konzole. Pokud jste si ji tedy v první vlně nestačili pořídit, budete mít druhou šanci.

Tato edice dorazila na trh vloni, konkrétněji v září a pro celý svět bylo k dispozici jen omezené množství kusů. Kromě konzole samotné byl v retro designu vyveden také ovladač DualSense, jeho vylepšená verze Edge a také handheld Portal.

Hlavním poznávacím znakem je kabátek vyvedený v původním, šedém provedení a samozřejmě neschází ani staré, čtyřbarevné logo. Ovladače jsou doplněny o retro kabel s širokou koncovkou na jedné straně, jako z doby před 30 lety.

Edice konzole PlayStation 5 a příslušenství | foto: Sony

Další várka výročního PS5 se blíží

České zastoupení Sony potvrdilo, že se tyto výroční edice vrací i na tuzemský trh a k jejich naskladnění dojde 29. září 2025. K předobjednání u autorizovaných partnerů ale budou tyto unikátní kousky výrazně dřív, a to již 23. července 2025, tedy za pár dnů.

Stejně jako minule, i nyní se bude jednat o limitovanou nabídku, takže pokud máte o konzoli PS5 v retro kabátku, či ovladače, zájem, rozhodně je sledujte. Není přesně potvrzeno, kolik kusů se k nám dostane, ale dá se předpokládat, že budou všechny velmi rychle rozebrané.

O cenách se prozatím nic neví, ale dá se předpokládat, že budou stejné, jako u první várky této retro edice. To by znamenalo, že samotná konzole PS5 by stála 12 690 korun a základní ovladač DualSense by v této úpravě vycházel na 2 090 korun. Kompletní ceník si prohlédněte níže.

Ceník produktů k 30. výročí

PlayStation 5 Digital Edition k 30. výročí – 12 690,- Kč

PlayStation Portal k 30. výročí – 6 090,- Kč

DualSense Edge k 30. výročí – 6 390,- Kč

DualSensek 30. výročí – 2 090,- Kč

Zdroj: Sony přes Facebook