Game Pass prošel velkou čistkou. Devět zmizelých her nahradí letní megahity

Co nového v Xbox Game Pass? Službu opouští řada oblíbených her, ale zoufat nemusíte. Microsoft je vmžiku nahradí velkými letními hity.

Trojice her mizí z předplatného Game Pass

Game Pass je herní předplatné Microsoftu pro PC i konzoli Xbox, které se těší vysoké popularitě. Stejně jako u ostatních služeb tohoto typu, i v rámci Game Pass se nabídka her mění, většinou na měsíční bázi. Některé odchází, ale další je samozřejmě nahrazují. Jaká je situace nyní?

Aktuálně opouští předplatné Game Pass trojice povedených her, které budou k dispozici už jen do 31. července 2025. Konkrétněji se jedná o hry Gigantic, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a Turnip Boy Robs a Bank. Několik her ale zmizelo z Game Pass již včera.

Hry, které opustili Game Pass 15. července 2025

Flock

Mafia: Definitive Edition

Magical Delicacy

Tchia

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

Mafia: Definitie Edition | foto: 2K Games

Do Game Pass míří velké letní hity

První novinkou, která do tohoto předplatného zamíří, je sci-fi survival hra Abiotic Factor z roku 2023. Ta se připojí do knihovny 22. července a je možné hrát ji v až šesti hráčích. Na tento počin poté naváže asi největší titul z nové nabídky, Wuchang: Fallen Feathers.

Tato novinka se dostane do Game Pass 24. července, což je zároveň den jejího oficiálního vydání a k dispozici bude pro nejvyšší úroveň předplatného Ultimate. Jedná se o soulslike akční RPG odehrávající se v zemi inspirované čínským obdobím Tří říší.

Třetí velkou hrou je pak Grounded 2, tedy survival z pohledu třetí osoby, které se do knihovny Game Pass dostane 29. července. Jedná se o pokračování původního Grounded z roku 2020 a hráči se opět vtělí do postav zmenšených na velikost mravenců. Přežití v zahradě nebude nic snadného.

Červenec bude na nové hry bohatý

Výše zmíněná trojice her nejsou jedinými novinkami, které zamíří v červenci (a částečně i v srpnu) do předplatného Game Pass. Předplatitelé se můžou těšit na dalších šest her, včetně povedené a úspěšné akce RoboCop: Rogue City z roku 2023, která dostane již brzy další přídavek.

Další hry mířící v červenci do Game Pass

High On Life (cloud, konzole i PC) — 15. července 2025

RoboCop: Rogue City (cloud, PC, Xbox Series X|S) – 17. července 2025

My Friendly Neighborhood (cloud, konzole i PC) – 17. července 2025

Back to the Dawn (cloud, konzole i PC) – 18. července 2025

Wheel World (cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23. července 2025

Farming Simulator 25 (cloud, konzole i PC) – 1. srpna 2025

