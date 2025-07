Spojení Androidu a ChromeOS mě vyloženě děsí. Co všechno se může pokazit?

Google nedávno oznámil probíhající přípravy na spojení systémů Android a ChromeOS. A ačkoliv jde o změnu k lepšímu, mám obavy z toho, jak to celé dopadne.

ChromeOS se spojí s Androidem

Jak jsme vás před nedávnem informovali, Google má v plánu spojit systém ChromeOS, který používá pro notebooky, s Androidem pro mobilní telefony. Od tohoto kroku si slibuje lepší konkurenceschopnost Applu a jeho iPadům i notebooků MacBook.

Toto spojení samozřejmě přinese spoustu výhod, jako například jednotný vývoj aplikací a snazší implementace novinek. Papírově je vše zalité sluncem a vypadá to dobře, nicméně toto propojení s sebou samozřejmě nese určitá rizika a může se stát prakticky všechno.

Google si je určitě úskalí s tím spojených vědom a bude dělat vše pro to, aby tato integrace dopadla dobře a těžili z ní jak uživatelé, tak vývojáři a samozřejmě i on samotný. Pokazit se ale může opravdu všechno a ve finále by mohlo spojení uškodit oběma systémům.

Na co si musí dát Google pozor?

Vyhledávací gigant se musí zaměřit na to, aby neobětoval jednotlivé výhody těchto systémů tomu, že budou fungovat jako jeden celek. Nemůže například aplikovat aktualizační politiku Androidu na ChromeOS, což je systém, který na rychlé aktualizace vyloženě vsází.

Chromebooky, i ty úplně nejlevnější s cenovkou okolo 8 tisíc korun, dostávají updaty opravdu velmi rychle a navíc jsou aktualizovány po dlouhou dobu. U Androidu je tomu jinak a jednotliví výrobci často potřebují měsíce na to, aby na svůj telefon poslali aktualizaci.

Většina výrobců sice již nabízí opravdu dlouhou dobu podpory, ale pořád se najdou i tací, kteří aktualizují systém například jen 2×. To by ve světě Chromebooků opravdu neprošlo a Google by tím zabil jednu z hlavních předností těchto notebooků.

Pořádný Chrome a bloatware

Pokud rádi používáte prohlížeč Chrome s doplňky, tak mobilní verzi určenou pro telefony pravděpodobně moc v lásce nemáte. Ano, i na Androidu fungují doplňky v prohlížečích, ale ne přímo v Chromu a kvůli nim si musíte stáhnout jiný prohlížeč.

Google by se na to měl zaměřit a měl by zapracovat na tom, aby implementaci rozšíření v rámci této kolaborace na telefony přinesl. Pokud by zůstal u klasického Chromu pro Android, bylo by to rozhodně špatně, ačkoliv o vývoji desktopové verze Chromu s podporou rozšíření se již mluví.

Dalším důležitým prvkem je bloatware, tedy nevyžádané aplikace. Telefony s Androidem ho obsahují ve větší či menší míře a spoustu nevyžádaných aplikací najdeme také na počítačích s Windows. Chromebooky jsou ale v tomto směru velmi zdrženlivé a jsou takřka bloatwaru prosté.

Tohle by Google rozhodně neměl pokazit a důležité bude, aby se při integraci těchto dvou systémů vydal spíše cestou ChromeOS, nikoliv Androidu. Ano, samozřejmě bude záležet na jednotlivých výrobcích, ale v silách Googlu bude určitě možnost nastavit v tomto směru určité restrikce.

Další prvky, které by měly zůstat zachovány

Google by měl po spojení těchto dvou systémů zachovat možnost přidávat do prohlížeče Chrome profily, což verze pro Android neumožňuje. V telefonu se bez toho člověk možná obejde, ale v počítači už hůře a rozhodně by to byl velký krok zpět.

Důležité bude také udržet na uzdě minimální požadavky na hardwarovou stránku věci. I levné Chromebooky běží poměrně svižně a nízké systémové nároky tohoto systému jsou jednou z jeho hlavních předností. Z toho pak pramení, že jsou i levné modely výborně použitelné.

Mezi prvky, které by rozhodně měl Google po tomto spojení zachovat, je možnost instalace aplikací z Linuxu. Ty se spouští v rámci rozhraní Crostini a kromě instalace a spouštění aplikací je možné používat také vývojové nástroje. Pro Android by to byl určitě výrazný krok vpřed.

Zachována by určitě mělo být také výrazné zaměření na bezpečnost. Chrome OS umožňuje spouštění aplikací v sandboxu a obecně obsahuje prvky, které chrání před malwarem a bezpečnostními hrozbami víc než je tomu v případě Androidu.

Ne že by byl Android nebezpečný, ale nakazit si telefon například nějakým trojským koněm je mnohem snazší, než na ChromeOS. Tento systém je za ta léta již velmi dobře vyladěný, a aby Google uspěl, bude muset všechny jeho přednosti po propojení s Androidem zachovat.

