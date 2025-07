Konec „googlení“? Tvůrce ChatGPT plánuje útok na největší internetové impérium

Přestaneme používat klasické vyhledávače a navštěvovat webové stránky? OpenAI chystá prohlížeč, jehož AI agent má navštěvovat celý internet místo člověka.

Internet se změní k nepoznání

OpenAI, známý díky ChatGPT, míří na další bitevní pole: internetové prohlížeče. Podle uniklých informací připravuje vlastní browser s vestavěnou umělou inteligencí. Cíl? Změnit, jak lidé pracují s webem.

Nejde přitom o žádné drobné vylepšení. Nový prohlížeč bude stavět na jádru Chromium, tedy stejně jako Chrome, Edge nebo Opera. Rozdíl je však zásadní – vše bude řízeno přes AI. Místo klikání na odkazy bude stačit chatovat s integrovaným agentem.

Tento „Operator“, jak se funkce jmenuje, zvládne automatizovat řadu běžných úkonů: rezervaci hotelu, vyplnění formuláře, sumarizaci článků nebo třeba online nákupy. Uživatel zůstane jen v konverzačním režimu. Úkoly za něj vyřídí AI.

Revoluce od OpenAI?

Zní to jako sci-fi? Možná, ale právě takhle chce OpenAI redefinovat přístup k webu. A pokud se to firmě povede, Google se může dostat do vážných problémů. Chrome je pro něj klíčový nástroj pro sběr dat a tím i pro reklamy, na kterých Google stojí.

OpenAI má navíc solidní základnu – ChatGPT týdně používá přes 400 milionů lidí. Pokud se jen část z nich přelije do nového prohlížeče, otřese to trhem. A nejen technicky. Změní se i byznys modely, SEO strategie a způsob, jak lidé hledají informace.

Konkurenční boj už navíc běží. Kromě OpenAI se o nové „AI-first“ prohlížeče snaží i startupy jako Perplexity s prohlížečem Comet nebo The Browser Company s Arc. Trh s webovými prohlížeči, roky spící, zažívá doslova renesanci.

Obavy ohledně soukromí

Otázkou zůstává: bude nový browser opravdu tak přelomový, nebo jen jinak zabalený chatbot? A co soukromí – bude OpenAI sbírat naše data pro trénink modelů, jako to dělá Google? Odpovědi zatím neznáme, ale souboj už začal.

Jedno je jisté – přichází doba, kdy už nebudeme webem procházet my, ale udělá to za nás umělá inteligence. A je na nás, jestli to přijmeme jako pomoc, nebo jako další krok k odevzdání kontroly. Co si o tom myslíte vy? Napište nám do diskuze pod článkem svůj názor!

