Veřejná WiFi je past na šetřílky. Proč se k ní raději nepřipojovat?

Stále se bez rozmyslu připojujete k veřejným WiFi sítím? Možná i vy nevědomky odevzdáváte cenná data do rukou hackerů, kteří je zneužívají nebo prodávají dál.

Veřejná WiFi síť může být nebezpečná

V době, kdy máme každý nějaký ten tarif a neomezené datové tarify jsou velmi rozšířené, už nemají veřejné WiFi sítě takovou váhu, jako v minulosti. Uživatelé, kteří neomezený tarif nemají a chtějí trochu ze svého datového balíčku ušetřit, je ale pořád vyhledávají a využívají.

Veřejné WiFi sítě najdeme všude možně. Často je mají kavárny nebo restaurace, ale provozují je také přímo města, kdy se je možné připojit se k internetu například na náměstí. No a pak jsou tu samozřejmě nemocnice či letiště, kde jsou veřejné WiFi sítě samozřejmostí.

Jenže, veřejné WiFi sítě můžou být potenciálním zdrojem velkého nebezpečí, a to právě z podstaty toho, že jsou veřejně přístupné. Pokud si útočník zamane, tak může přes veřejnou WiFi síť snadno a pohodlně monitorovat veškerý provoz, který na ní připojení účastníci provádí.

Pokud je na veřejnou WiFi sít připojený nějaký schopný hacker, v okamžiku zjistí nejenom to, jaké stránky navštěvujete, ale může zjistit také hesla k přihlášení do vámi využívaných služeb (pakliže nevyužíváte weby s HTTPS). To už budou v ohrožení nejenom citlivá soukromá data, ale klidně i vaše bankovnictví.

Wi-Fi | foto: Pexels

Zlé dvojče, před kterým se jen těžko brání

Hackeři můžou tato soukromá data ukrást buď tak, že se připojí na stejnou veřejnou síť, jako uživatelé, nebo vytvořením falešné sítě. Tomuto typu útoků se říká Evil Twin (zlé dvojče) a ten může být opravdu velmi zrádný a nebezpečný.

Uživatel, který samozřejmě nic netuší, se přes přístupový bod přihlásí k falešné veřejné WiFi síti a hackeři ho mají ihned ve své moci. Pomocí falešných sítí můžou sbírat data od uživatelů opravdu ve velkém a získávat citlivé údaje od všech přihlášeních uživatelů najednou.

Je prakticky nemožné poznat, že jste připojeni na falešné WiFi síti a hackeři vás přinutí připojit se právě na jejich síť tak, že v prostoru ruší originální sítě. Vy se tedy logicky připojíte k té s nejlepším signálem a právě to bývá ona falešná síť.

Co když se bez veřejné WiFi neobejdu?

Opravdu může nastat situace, kdy se na veřejnou WiFi síť zkrátka musíte přihlásit a neobejdete se bez ní. Pokud počítáte s tím, že může tento stav nastat, mějte telefon vybavený nějakou vhodnou VPN aplikací, která může být v tomto případě velmi nápomocná.

VPN totiž umí maskovat navštěvované stránky, chránit data a jedná se o jakýsi ochranný štít mezi vašim zařízením a sítí, ke které se připojujete. Pomocí VPN tak poměrně slušně ochráníte své osobní informace v telefonu i v případě, když se připojíte do veřejné WiFi.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz