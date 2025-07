V Evropě může vyrůst AI gigatovárna. Postavit ji chce majitel Lidlu

Firma Schwarz Gruppe, pod kterou spadá třeba Lidl nebo Kaufland, chce vybudovat gigatovárnu na vývoj umělé inteligence. Vzniknout by mohla v Německu.

Schwarz Gruppe chce postavit gigatovárnu na vývoj AI

Německá společnost Schwarz Gruppe, která provozuje například maloobchodní řetězce Lidl či Kaufland a je největším německou maloobchodní společností, má v plánu vstoupit do světa AI. Dle nejnovějších zpráv renomované agentury Bloomberg má zájem o vybudování gigatovárny na AI.

Soukromá firma, kterou vede miliardář Dieter Schwarz, chce navrhnout německé vládě své služby v tomto směru a má v plánu stát se hlavním vývojářem velkého datového centra, které by mělo sehrát klíčovou roli v evropské snaze o vývoj vlastní umělé inteligence.

Tento plán přichází v době, kdy Německo usiluje o získání velkého podílu z evropských dotací (20 miliard eur) určených právě na vývoj umělé inteligence. Ohledně stavby této obří továrny na vývoj AI se německý ministr pro digitální technologie Karsten Wildberger setká i s dalšímu subjekty.

Kromě Schwarz Gruppe chtějí do hry o vývoj AI vstoupit také firmy Deutsche Telekom AG a SAP SE. Cílem této iniciativy Německa je výrazné snížení technologické závislosti tohoto typu na Americe, a to v rámci celé Evropy. Jednání by měla začít tento pátek.

AI čip | foto: T-Mobile

Evropa v oblasti technologií výrazně zaostává

Pravdou je, že je Evropa v technologickém ohledu až příliš závislá na Americe či Asii. V klíčových technologiích dneška, jako je právě umělá inteligence, ale i segment polovodičů, kybernetické bezpečnosti, nebo cloudového řešení, hraje Evropa bohužel až druhé housle.

Není tedy s podivem, že představitelé Evropy s investicemi do tohoto typu infrastruktury tak spěchají. Závislost na cizích technologiích je totiž opravdu obrovská a například OpenAI se v rámci projektu Stargate zavázala k tomu, že v USA utratí na vývoj umělé inteligence 500 miliard dolarů.

V Evropě bylo v této oblasti dlouho ticho po pěšině, nicméně vrchní představitelé EU si začali konečně uvědomovat, že technologická nezávislost je něco, čím se musí začít zabývat. Evropská komise má celkově v plánu finančně podpořit výstavbu celkově pěti gigatováren na trénování AI.

Každá z nich by měla být vybavena zhruba 100 000 pokročilými čipy určenými k trénování umělé inteligence a určitě je dobrou zprávou, že se v této iniciativě chtějí angažovat technologičtí giganti, jako Schwarz, nebo Deutsche Telekom. Ti totiž můžou pomoct celý vývoj výrazně urychlit.

Majitel Lidlu se angažuje i v cloudu

Společnost Schwarz Gruppe vstoupila do světa technologií relativně pozdě, a to až v roce 2017. To začala budovat svou vlastní cloudovou službu StackIt, což je další odvětví, ve kterém Evropa za Americkou opravdu výrazně zaostává.

Skupina Schwarz má v plánu vyvíjet dále i tento segmentu a v průběhu příštích třech až pěti let chce investovat do své cloudové jednotky 11 miliard eur. Majitel Lidlu aktuálně také staví velké datové centrum ve městě Lübbenau, ze kterého by mohla v budoucnu vyrůst právě ona AI gigatovárna.

Zdroj: Bloomberg