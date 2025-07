Nejen GTA 6. Zde je 5 nejzajímavějších her, které dorazí ještě letos

Ještě než vyjde GTA 6 se dočkáme pořádné porce zajímavých her. Dali jsme dohromady všechny herní tituly, které momentálně stojí za pozornost.

GTA 6 jako nejočekávanější hra dekády

A možná i všech dob. Očekávaný megahit od Rockstar Games byl vůbec poprvé ukázán formou traileru v prosinci roku 2023 s tím, že by hra mohla vyjít v roce 2025. To se dlouho jevilo jako opravdu možné, ale jen málokdo, kdo zná studio Rockstar, tomu vlastně věřil.

Odklad byl víceméně jistotou a nakonec k němu opravdu došlo. GTA 6 nedorazí letos, ale bohužel až příští rok. Odklad s sebou ale přinesl také jednu pozitivní věc, a sice tu, že jsme se dozvěděli přesné datum vydání – Den D je stanoven na 26. května 2026.

Příští rok bude patřit GTA 6 a prakticky žádná jiná hra nebude mít šanci. Vydavatelé nebudou chtít vydávat své hry v období jara a léta příštího roku a není se čemu divit, s takovým molochem nechce soupeřit nikdo. Jenže než nové GTA vyjde, dočkáme se slušné várky neméně zajímavých her.

GTA 6 | foto: Rockstar Games

Nejočekávanější hry roku 2025

Letošní rok je na pořádné hry vskutku bohatý i bez nového GTA a prozatím se jedná o jednu z nejplodnějších herních sezón vůbec. Dorazila nová konzole Nintendo Switch 2 a obří hity v podobě Dead Stranding 2: On the Beach, nebo Monster Hunter Wilds. Jaké jsou další očekávané hry?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Tato akční série z mysli vizionáře Hidea Kodžimy (Dead Stranding) se letos dočká návratu v podobě remaku třetího, nejlepšího dílu. Stojí za ním společnost Konami, ve spolupráci se studiem Virtuos a hra vyjde již 28. srpna 2025, a to na PC i konzole PlayStation 5 a Xbos (X / S).

Mafia: The Old Country

Mezi tuzemskými hráči je čtvrté pokračování legendární Mafie, které se bude v češtině jmenovat Domovina, asi nejočekávanější hrou roku. Oficiálně vychází 8. srpna, na konzole i počítače a dočkáme se také profesionálního českého dabingu. Hra se bude odehrávat na Sicílii.

Ghost of Yōtei

Jedna z nejočekávanějších her roku je určitě také Ghost of Yōtei, pokračování slavné samurajské akce Ghost of Tsushima. Láká na fantasticky vypadající svět, propracované souboje a samozřejmě i zajímavý příběh. Tento očekávaný titul vychází 2. října, a to pouze na PlayStation 5.

Donkey Kong Bananza

Nintendo Switch 2 vtrhlo do videoherního světa jako lavina a Nintendo hlásí rekordní prodeje. Donkey Kong Bananza bude jednou z vlajkových her celého systému a láká například na zcela zničitelné prostředí. Datum vydání je naplánováno na 17. července 2025.

Silent Hill f

25. září vyjde očekávaná hra Silent Hill f, která spadá do jedné z nejpopulárnějších hororových sérií vůbec. Hra vyjde na PC i konzole (Xbox i PlayStation) a za zmínku stojí fakt, že v Austrálii čelila, kvůli extrémní brutalitě, zákazu prodeje a i v Japonsku dostala rating 18+. Je se tedy na co těšit.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz