Lidl zlevnil výkonnou robotickou sekačku. Poseká za vás i tu největší zahradu

Robotická sekačka Parkside z Lidlu poseká zahradu o velikosti až 1 000 m², má Wi-Fi, dešťový senzor i PIN ochranu. Teď je k mání za zvýhodněných 7 999 Kč.

Lidl má ideálního pomocníka na zahradu

Udržovat pěkný trávník je časově velmi náročné a o to víc, pokud máte velkou zahradu. Naštěstí existují takové vychytávky, jako je robotická sekačka na trávu – ta veškerou práci udělá za vás a ani se nezapotíte. Jednu takovou nyní můžete v Lidlu koupit v solidní slevě.

Robotická sekačka Parkside Smart PAMRS 1000 A1 funguje podobně jako robotický vysavač, jen nevysává podlahu, ale seká váš trávník a ovládat ji můžete klidně na dálku pomocí mobilní aplikace PARKSIDE. Ta se sekačkou komunikuje buď skrze Bluetooth, nebo Wi-Fi.

Pokud nechcete využít mobilní aplikaci, tak je zde i LCD displej, přes který můžete sekačku nastavit a následně i ovládat, takže dokáže fungovat i bez nutnosti vlastnit chytrý telefon. Aby nedošlo k neoprávněnému používání, tak si můžete nastavit PIN kód, který dobře poslouží i jako ochrana před zloději, protože bez odemčení sekačka nemůže fungovat.

Vhodná i pro ten největší trávník

Robotická sekačka zvládne obsloužit travnatou plochu až do velikosti 1 000 m², takže posekáte i ty největší zahrady. Navíc si poradí i s mírnými kopci, a to až do sklonu 25°. O robota se nemusíte bát ani když začne pršet, protože v konstrukci je zabudovaný dešťový senzor. Ten po zaznamenání dešťových kapek zavelí k návratu do nabíjecí stanice se stříškou, která je součástí balení.

V závislosti na vaší zahradě si můžete vybrat ze 3 nastavitelných režimů plochy a lze nastavit 5 definovaných sekundárních zón nebo bodové sečení. Aby sekačka nenarážela do okolních překážek, tak je zde i praktický senzor na snímání překážek a sklonu prostředí. Robot tak nebude narážet do stromů a nesjede například do bazénu.

Abyste režimy sekání nemuseli každý den nastavovat, tak si můžete upravit plány sekání pro každý den zvlášť a sekačka bude fungovat automaticky bez nutnosti se o ni v týdnu starat. Díky velké baterii s kapacitou 4,0 Ah dokáže na jedno nabití fungovat až po dobu 70 minut.

Aby chytrý robot dokázal efektivně odvést svou práci, je třeba ohraničit si celou zahradu dodávaným ohraničujícím drátem a poté dokáže fungovat plně autonomně bez nutnosti měnit zóny sekání. V balení máte vše potřebné ke zprovoznění, včetně dříve zmíněné nabíjecí stanice nebo náhradních dílů.

Parkside Smart PAMRS 1000 A1 – specifikace

Rozměry sekačky: 41,2 × 23,2 × 61,1 cm

Hmotnost: 9,4 kg

Plocha terénu: 1 000 m²

Šířka sečení: 22 cm

Doba sečení na jedno nabití: 70 minut

Doba nabíjení: 60 minut

Nastavení výšky sečení: cca 25–60 mm

Zlevněná robotická sekačka z Lidlu | foto: Lidl

Cena a dostupnost

Robotickou sekačku Parkside Smart PAMRS 1000 A1 s garáží teď pořídíte v e-shopu Lidlu se slevou 29 % za výhodných 7999 Kč. Počet kusů za tuto cenu je omezený, takže s případným nákupem neotálejte. Doprava je zdarma a pokud s výrobkem nebudete spokojeni, můžete ho do 30 dnů bezplatně vrátit.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz