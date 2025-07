Honor stvořil nezmara. Model X70 přežije cokoliv a má nevídaně velkou baterii

Nevypadá jako obrněnec, ale zvládne projít peklem. Má originální design, odolá takřka vařící vodě a baterie má šílenou kapacitu 8 300 mAh. To je nový Honor X70.

Honor X70 je odolný tank s rekordní baterií

Honor představuje nový telefon X70, který se zaměřuje na dva aspekty – výdrž na baterii a výdrž mechanickou. Začneme odolností konstrukce, kterou zastřešuje krytí IP69K, tedy to nejvyšší možné a znamená to, že telefon odolá i tlakové vodě. To ale není zdaleka vše.

Honor X70 je vodotěsný do hloubky až 6 metrů, což rozhodně není standard a odolá vodě o teplotě až 85 ℃. Dále odolá nepřetržitému solnému postřiku po dobu až 4 hodin, přežije pád na pevný povrch z výšky až 2,5 metru a displej je možné používat v rukavicích.

No a pak je tu výdrž na jedno nabití, která by měla být opravdu pořádná. V nitru tohoto telefonu se totiž nachází baterie s kapacitou 8300 mAh, což je v rámci konvenčních telefonů rekordní hodnota a pochopitelně se jedná o nový typ akumulátoru na bázi křemíku a uhlíku.

Nabíjení má výkon 80 W a vrcholný model s vnitřní pamětí 512 GB pak nabízí také 80W bezdrátové nabíjení. Nejlepší na tom je, že telefon neobětoval takto obří kapacitě tloušťku šasi a ani hmotnost – v pase má 7,8 mm a váží 193 gramů. Vskutku výborné hodnoty.

Honor X70 | foto: Honor

Procesor, displej a fotoaparát

O pohon této novinky se stará procesor Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu, což je vcelku úsporné osmijádro a společnost mu dělá operační paměť 8 nebo 12 GB RAM. Vnitřní úložiště pak může mít kapacitu 128 GB, 256 GB, nebo 512 GB ve vrcholné verzi.

Čelní stranu zabírá displej s úhlopříčkou 6,79 palce a jedná se tradiční AMOLED panel s frekvencí 120 Hz a FullHD+ rozlišením. Nabízí také pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 3840 Hz a vysoký jas, který se může za určitých podmínek vyšplhat až na 6000 nitů.

Fotoaparát je umístěný v kruhovém modulu, který sice naznačuje přítomnost několika objektivů, ale ve skutečnosti funguje jen jeden. Pod ním se ukrývá senzor s rozlišením 50 Mpx, který doplňuje ostření PDAF a také optická stabilizace obrazu.

Selfie fotoaparát umístěný v průstřelu disponuje rozlišením 8 Mpx, a co se týče konektivní výbavy, tak telefon podporuje 5G síť a neschází mu ani NFC pro bezkontaktní platby. Snímač otisků prstů je integrovaný v displeji a Honor X70 běží z krabice na systému Magic OS 9 (Android 15).

Honor X70 | foto: Honor

Cena a dostupnost

Honor X70 vstupuje do prodeje v Číně a k dispozici je ve čtyřech barvách (červená, zelená, bílá a černá) a stejném poštu konfigurací. Základní model s pamětí 8 + 128 GB stojí 1 399 jüanů (4 150 korun bez DPH) a vrcholná verze (12 + 512 GB) vychází na 1 999 jüanů (5 920 korun bez DPH).

Zdroj: Honor