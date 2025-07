Návrat legendy! Vodafone oživil předplacenku s voláním, SMS i daty za hubičku

Vodafone vdechl nový život legendární „předplacence” Oskarta. Zákazník si ji může na webu nakonfigurovat dle svých potřeb a to nejlepší? Příznivá cena.

Předplacené karty ještě nekončí

I když by se mohlo zdát, že se v dnešní době plné paušálů za předplacenými kartami již zavřela voda, úplně tomu tak není. Pořád mají na trhu své místo a mezi ty nejznámější „předplacenky“ patří Oskarta od Vodafonu. Ten ji nyní vrací do hry, a to v přepracované podobě.

Modernizovaná podoba této legendární karty samozřejmě reflektuje potřeby dnešních předplatitelů těchto karet. Nabízí proto větší flexibilitu, doplňkové balíčky s atraktivními cenami a možnost získat zajímavé odměny za dobití. Zákazníci se můžou těšit i na různé speciální akce.

Nová Oskarta je důkazem, že kvalitní mobilní služby mohou být dostupné opravdu pro každého. Inspirovala se tím nejlepším z končícího SAZKAmobilu, odpovídá požadavkům dnešního moderního uživatele a na původní Oskartu navazuje určitě se ctí.

Prodejna Vodafone | foto: Matěj Srb

Co všechno nová Oskarta nabízí?

Novou Oskartu si můžou uživatelé postavit na míru přesně dle sebe a svých preferencí. Data jsou k dispozici v balíčcích od 2 GB až po 50 GB, volání od 30 minut až po 1000 minut a počet zpráv je od 30 SMS po 200 SMS. Cena se pak samozřejmě liší podle toho, co si navolíte, konfigurátor Oskarty je dostupný zde.

V základu vychází Oskarta na 100 korun a za tuto cenu dostanete kredit ve stejné výši, volání za 2,5 koruny na minutu a SMS za 1,5 koruny. Data ve výši 1 GB na měsíc vychází na 79 korun, nicméně hlavní zbraní je možnost přizpůsobení přes výše zmíněné balíčky.

Ty lze aktivovat zasláním příslušné SMS na číslo 7700 a balíčky je možné měnit (či vypnout) také v aplikaci Můj Vodafone. Za dobití kreditu nad 400 korun (včetně) pak můžou uživatelé získat bonus v podobě extra kreditu 100 korun, 2 GB dat zdarma, nebo 100 volných minut do všech sítí.

Vyšší rychlost internetu po vyčerpání dat

Další důležitou novinkou je zvýšení rychlosti internetu po vyčerpání datového balíčku, a to ze 64 kb/s na 256 kb/s. To zákazníkům výrazně usnadní používání online služeb, či chatování přes mobilní aplikace i v okamžiku, kdy nebudou mít data. Více informací naleznete na webu Vodafone.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz