Zlato, perly, či diamanty? „Valentýnský“ iPhone vás vyjde až na 261 500 korun

Caviar představil zlatem, perlami a diamanty zdobené iPhony 16 Pro. Nejdražší vás vyjde na 261 500 Kč. Na Valentýna skvělý dárek, nemyslíte?

Pořádný valentýnský dárek

Dnes je Den svatého Valentýna, tedy svátek všech zamilovaných a to znamená jednu věc. Pracovníci květinářství se nezastaví, pro ně se jedná o nejrušnější den v roce a mnout spokojeně ruce si budou po přepočítání dnešních tržeb i prodejci čokolád a podobných věcí. Pokud jsou pro vás tyto dárky až moc obyčejné a rádi byste se vytáhli, úpravce Caviar má něco pro vás.

Tato dubajská společnost je známá extrémně drahými a v 99 % případů naprosto nevkusnými úpravami iPhonů či vlajkových Samsungů. Přesně do tohoto ranku spadá i novinka v podobě valentýnské edice s označením Secret Love, do které spadají hned tři úpravy – Bouquet Dore, Serpentis Pearl a Sea of Love.

Pokud čekáte nějaké decentní, jemné úpravy, tak jste vedle a Caviar představil jako vždy nabubřelé a přeplácané telefony, které dávají jasně najevo, že za peníze si vkus opravdu koupit nelze. Tak jako tak ale nepochybujeme o tom, že se určitě se najdou zájemci, kteří po nich s nadšením sáhnou a pořídí je svým drahým polovičkám jako dárek.

iPhone 16 Pro a Pro Max od Caviaru | foto: Caviar

Perly, zlato a kůže

Všechny tři edice spojuje stejné téma v podobě perel a verze Bouquet Doré dle úpravce představuje tu nejdražší valentýnskou kytici. Tato edice obsahuje dekorativní květinové a listové prvky, její záda jsou potažena pravou telecí kůží a samozřejmě neschází ani zmíněné perly a zlato. Verze Serpentis Pearl se pak vyznačuje motivem hada ve tvaru srdce.

Také zde jsou záda pokryta kůží, která je vyvedena v krémovém odstínu a na zádech se nachází také pět přírodních perel. Opět neschází ani zlato a Caviar se u této edice inspiroval šperky značky Bulgari. Poslední v řadě je pak nejdražší úprava v podobě edice Sea of Love, jejíž design je ovlivněn nadčasovými uměleckými díly (například Zrození Venuše od Botticelliho).

Záda jsou ošetřena růžovou telecí kůží, neschází zlato, perly a tentokrát ani diamanty, kterých najdeme na této úpravě hned 43. Stejně jako u ostatních valentýnských edicích, i produkce této je omezena na 99 kusů a k dispozici je pro vlajkové modely iPhone 16 Pro a Pro Max ve všech paměťových variantách.

Pořádně drahý Valentýn

Tyto upravené iPhony jsou o něco dražší než tradiční valentýnská kytka a nejlevnější úprava Bouquet Doré stojí minimálně 8 640 euro (216 500 korun). Varianta Serpentis Pearl vyjde nejméně na 8 960 euro (224 500 korun) a nejvíc si Caviar naúčtuje za edici Sea of Love s diamanty, jejíž cena začíná na částce 10 440 euro (261 500 korun).

Caviar má ovšem v rukávu i mnohem dražší kousky. Nejdražší iPhone 16 Pro u něj pořídíte za 580 570 dolarů, tedy v přepočtu 13 milionů korun.