U Samsungu bude vše chytré: Prsteny, brýle, ale klidně i náhrdelníky či náušnice

Samsung vyhlíží další trend chytré nositelné elektroniky. Není vyloučeno, že se v budoucnu dočkáme i inteligentních náhrdelníků nebo třeba náušnic.

Chytrá elektronika je na každém kroku

Žijeme v době, kdy je prakticky veškerá elektronika chytrá a už jsme si zvykli například na chytré pračky, ledničky a podobné věci. Speciální kapitolou je pak nositelné příslušenství, které samozřejmě musí být, z podstaty věci, chytré.

Primárním segmentem v tomto směru jsou chytré hodinky a fitness náramky, nicméně v poslední době se do popředí dostávají i chytré prsteny. To ale rozhodně nejsou jediné „nositelnosti“, které můžou být chytré a Samsung má v rámci tohoto segmentu opravdu smělé plány.

Na nedávné akci Galaxy Unpacked, kde byly představeny skládačky Galaxy Z Fold 7 a Flip 7, ale i hodinky Galaxy Watch 8, o tom promluvili vrchní představitelé značky. Vypadá to, že jihokorejský výrobce vidí v tomto segmentu mnohem větší potenciál než ostatní značky.

Samsung Galaxy Ring | foto: Samsung

Co všechno může být chytré?

Kromě hodinek Galaxy Watch nabízí Samsung také prstýnek Galaxy Ring, u kterého se aktuálně vyhlíží druhá generace. Chytré může být ale v podstatě vše, co v podobě různých doplňků nosíme na těle a právě na to se chce jihokorejský gigant zaměřit.

Chytré brýle již existují, ale Samsung míří na něco jiného. Konkrétněji se chce zaměřit na chytré doplňky z módních řad, tedy například na chytré náušnice, nebo chytré náramky. To ale pochopitelně neznamená, že se nějak brzy dočkáme například náramku „Galaxy Necklace“.

Znamená to spíše to, že jihokorejský výrobce zkoumá různé typy technologií a odbočky v rámci aktuálního trhu s chytrými doplňky, které by mohly dávat smysl. Na chytrých brýlích tato populární značka údajně již pracuje a další chytré doplňky by vlastně dávaly docela smysl.

Chytře s AI?

S rozmachem umělé inteligence rostou také schopnosti nositelné elektroniky. Ta postupně spěje k tomu, že by mohla z tradiční telefony zcela nahradit, nicméně tam ještě zdaleka nejsme. Poslední pokusy o AI asistenty tohoto typu (Rabbit R1 a Humane AI Pin), totiž skončily katastrofou.

