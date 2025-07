Google plánuje sloučení Androidu a ChromeOS. Co to znamená v praxi?

Google způsobil pořádný poprask. Vůbec poprvé se oficiálně dozvídáme o sloučení operačních systémů Android a ChromeOS. Vysvětlíme, co to znamená v praxi.

Google spojí Android a ChromeOS

Již nějakou dobu se mluví o tom, že má Google se svým systémem ChromeOS velké plány. Zhruba od listopadu minulého roku se spekuluje o propojení s jiným systémem z jeho stáje, a to s Androidem. Nyní tuto spekulaci potvrdil vysoce postavený manažer firmy.

Tuto informaci vyslal do světa Sameer Samat, prezident ekosystému pro Android, který se zajímal o to, proč (a jak) vlastně uživatelé používají iPhone, MacBook a Apple Watch. Zajímalo ho hlavně to, jaké postavení má v celém ekosystému notebook a jak ho uživatelé využívají.

Později potvrdil důvod svého zájmu. Bylo to právě kvůli plánovanému sjednocení Androidu, tedy ryze mobilního systému, s operačním systémem ChromeOS, který je určený pro notebooky. Je to vůbec poprvé, co Google toto spojení oficiálně veřejně potvrdil.

Čistý Android na telefonu Google Pixel 9a | foto: Luboš Srb

Výhody pro všechny

Vyhledávací gigant chce tímto krokem více konkurovat MacBookům a iPadům, které sice mají odlišný systém, ale jsou v ekosystému Applu pevně zakořeněny. Android v současné době získává nové funkce pro velké displeje, takže sloučení se systémem pro notebooky dává smysl.

Symbióza mezi těmito systémy v určité, omezené míře vlastně již funguje. Na ChromeOS je možné spouštět některé aplikace z Androidu a ten zase dostává již zmíněné funkce, na které jsme zvyklí spíše u notebooků. Na mysli máme třeba režim plochy, nebo okna s možnostmi úpravy velikosti.

Smysl to dává nejenom pro uživatele, ale pochopitelně i pro vývojáře. Znamenalo by to urychlený vývoj aplikací, protože vývojáři budou tvořit jen pro jeden systém a velkou výhodou je pak i urychlení vývoje nových funkcí a vylepšování funkčnosti.

Opravdu se dočkáme?

I když Google de facto potvrdil, že toto sloučení plánuje, není vůbec jisté, kdy k němu dojde. Je pravděpodobné, že vývojáře čeká ještě pořádný kus cesty a bylo by velkým překvapením, kdyby k tomuto spojení došlo v dohledné době. Čekat budeme pravděpodobně ještě několik let.

