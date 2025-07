Tenhle telefon si nespletete. Nothing Phone (3) jde do prodeje se slevou 2 400 Kč

Nothing Phone (3) | foto: Nothing

Do prodeje jde jeden z nejzajímavějších telefonů roku 2025, Nothing Phone (3)! V Mobil Pohotovosti jej dokonce získáte s krásnou slevou 2 400 Kč.

Jedni ho milují, druzí odsuzují. Novému Nothing Phone (3) ale rozhodně jednu věc odepřít nelze – je nevídaně originální. Novinka od britské firmy zamířila i český trh a u Mobil Pohotovosti koupíte v prvních dnech vyšší kapacitu telefonu se slevou 2 400 Kč.

Jedním slovem: originální

Design nového Nothing Phone (3) rozděluje fanoušky mobilních technologií na dva tábory, jenže právě unikátní a futuristický vzhled je to, čím se produkty značky Nothing odlišují od zbytku trhu. Nový Phone (3) posouvá laťku ještě výš, přesto si zachovává již ikonická poloprůhledná záda a nově přidává prvek Glyph Matrix – kruhový displej, který vás upozorní na notifikace, zobrazí čas, stav baterie a dokonce vám umožní zahrát si několik miniher.

Nothing Phone (3) | foto: Nothing

Nothing Phone (3) představuje vlajkovou loď značku a tomu odpovídá i výbava. Na zádech tak najdeme 50+50+50 Mpx fotoaparáty, které podle prvních ohlasů fotí velmi solidně. Povedený je i displej – 120Hz LTPO AMOLED s integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. A za zmínku stojí i velká 5 150mAh baterie s podporou 65W drátového a 15W bezdrátového nabíjení.

Vyšší kapacita za cenu té nižší

I výkonu má novinka více než dost, byť uvnitř netiká nejnovější vlajkový čipset od Qualcommu. A obzvlášť za zmínku stojí obří kapacita pamětí 16GB/512GB, po které se vyplatí sáhnout, protože díky zaváděcí slevě do konce července vyjde na stejnou cenu jako nižší 12GB/256GB varianta, a to konkrétně na 21 590 Kč (běžně 23 990 Kč).

Velmi povedený je u telefonů Nothing také systém. Nový Phone (3) přichází s Androidem 15 zabaleným do prostředí Nothing OS 3.5, který má v sobě integrován Google Gemini i ChatGPT. A teď to hlavní – výrobce slibuje 5 velkých aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních záplat, což je rozhodně vítaný benefit.