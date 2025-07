Chytrá taška z Lidlu ochrání váš mobil i cennosti. Stojí jen 179 korun

Lidl prodává tašku s ochranou proti krádeži. Je vyrobena z materiálu zabraňujícímu proříznutí, má „karabinový“ zámek a ochranu proti elektronickému kopírování.

Vyzrajte na zloděje

Ať už letos pojedete na dovolenou po Česku nebo do zahraničí, ale i pokud občas vyrazíte do města, kde se pohybuje více lidí a kde se to může hemžit zloději, chytrá taška z Lidlu vám pomůže ochránit veškeré cennosti.

Taška s ochranou proti krádeži značky TOPMOVE je nabízena ve třech variantách a dvou barevných provedeních. Stříbrná je kabelka, černá pak taška přes rameno a její menší varianta v podobě řekněme ledvinky, kam se vejdou jen ty nejmenší věci jako mobil či peněženka.

Výrobce myslel na různé scénáře, které mohou nastat. Proti proříznutí je taška odolná díky speciálnímu materiálu s tkaninou. Popruh má kovové zesílení a je délkově nastavitelný. Pro zajištění zipů slouží karabinka.

Taška/batoh Kabelka Ledvinka



Na mobil, doklady, peníze, či platební karty

Chytrá taška je vhodná pro bezpečné uložení peněz, elektronických zařízení, platebních karet, osobních dokladů a dalších věcí, o které nikdy nechcete přijít. Má dvě přihrádky s organizérem, navíc i síťovou přihrádkou a přihrádkou na zip.

Mobil, doklady a platební karty byste si měli schovat do nástrčné přihrádky s ochranou RFID, která zabraňuje kopírování platebních karet, elektronických zařízení nebo občanského průkazu. To je totiž jeden z mnoha způsobů krádeže vašich cenností, kterého si navíc nemusíte všimnout ani po návratu domů či na hotel.

Cena a dostupnost

Lidl-shop má všechny tři varianty tašky nabízené shodně za cenu 179,90 korun. Každý si tedy může vybrat, které z provedení je pro jeho potřeby nejvhodnější. Doprava již od 49 korun v případě Parcelboxu a případné vrácení zboží je možné do 30 dnů zdarma.

Nabízené varianty Lidl tašky: