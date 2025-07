Výrobce pouzder propálil design iPhone 17 Pro včetně jeho zvětšené varianty

Nové rendery iPhonů 17 Pro a Pro Max ukazují zásadní změny v designu. Logo Applu na zádech se posune níž a fotomodul se roztáhne přes celou šíři zad.

Render odhaluje design nových iPhonů

S blížící se premiérou nových iPhonů 17 se množí také počet úniků a objevují se nové a nové rendery, které naznačují přepracovaný design. Tyto obrázky vznikají většinou na základě různých úniků a dat od výrobců krytů a pouzder, kteří již design z velké části znají.

V poslední době se začínají množit informace o tom, že Apple upraví umístění svého ikonického znaku na zádech iPhonů, tedy nakousnutého jablíčka. To se u aktuálních modelů nachází přesně uprostřed zad a právě to se pravděpodobně změní.

Tuto skutečnost nyní potvrzuje nový render iPhonů 17 Pro a Pro Max, který odhaluje i výraznou změnu v designu a konstrukci. Fotomodul bude roztažený přes celou šíři zad a konstrukce nabídne kombinaci hliníkového rámečku (z hliníku bude i modul fotoaparátu) se sklem na zádech.

Nový render iPhonů 17 Pro a Pro Max | foto: Majin Bu

Logo se posune směrem dolů

A co tedy ona změna umístění loga nakousnutého jablíčka? To se posune směrem dolů a nebude už tedy přesně uprostřed zad. Bude vycentrováno v rámci skleněné části umístěné pod modulem fotoaparátu, takže z pohledu celého telefonu ho najdeme v dolní polovině.

Tato část zad bude skleněná kvůli technologii MagSafe, respektive kvůli bezdrátovému nabíjení, které by s hliníkovými zády nefungovalo. Nový render pak odhaluje také trochu jiný design MagSafe technologie na průhledném krytu.

Není to to poprvé, kdy Apple mění pozici loga na zádech iPhonů. Zatímco u dřívějších modelů se nacházelo v horní třetině zad, s příchodem iPhonů 11 se posunulo přesně do jejich středu. U nejnovější generace ho tedy čeká další stěhování, opět o trochu níž.

Premiéra se blíží

Očekávané iPhony 17 budou oficiálně představeny v září, a to pravděpodobně v jeho první polovině. Dočkáme se základního iPhonu 17, ultra-tenkého provedení iPhone 17 Air a samozřejmě vlajkové dvojice iPhone 17 Pro a Pro Max. Varianta Plus z nabídky po třech letech zmizí.

Zdroj: Majin Bu / síť X