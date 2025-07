To nejzajímavější na Oneplay: 6 skvělých novinek, které stojí za to (18. díl)

Oneplay přináší skvělé novinky, se kterými se rozhodně nudit nebudete. Těšte se například na akční filmy Spider-Man 3, John Wick 2, či Bullet Train.

Nejlepší novinky na Oneplay

Česká platforma Oneplay je jednou z nejkomplexnějších platforem svého druhu na trhu. Uživatel zde může sledovat televizní vysílání ale i streamovat obsah. Právě na něm Oneplay neustále pracuje a svou nabídku rozšiřuje i tentokrát.

V nadcházejících dnech si na své přijde opravdu každý. Ať už máte rádi povedené seriály, hvězdné filmy nebo hledáte obsah pro nejmenší. Jaké novinky tedy na Oneplay dorazí a co by vám rozhodně nemělo uniknout?

LEGO Friends: Nová kapitola (2023)

S druhou sérií na Oneplay míří animovaný seriál LEGO Friends: Nová kapitola. Malí diváci se mohou těšit hned na osm nových postav, které dorazí do městečka Heartlake. Těchto osm nových postav nastupuje do nové školy a aby toho neměli málo, ředitel nováčky požádá o zorganizování festivalu Vítejte ve škole.

Datum premiéry: 14.7. 2025

Spider-Man 3 (2007)

Ve snímku Spider-Man 3 objeví hlavní hrdina Peter Parker konečně rovnováhu mezi bytím superhrdinou a svou láskou. Náhle se však na zemí objeví vetřelec, který infikuje oblek Spider-Mana, jenž změní svou barvu. Nový oblek však v Peterovi odhaluje temnou stránku.

Ačkoliv je nyní Spider-Man silnější než kdy dříve, jeho boj bude o to těžší. Musí se totiž vyrovnat nejen se silnými padouchy, ale i se svým temným a agresivním já.

Datum premiéry: 17.7. 2025

Bullet Train (2022)

Na obrazovky míří povedený akční komedie Bullet Train. Příběh snímku se odehrává ve vlaku, jenž putuje mezi městy v Japonsku. V tomto vlaku se nicméně nachází několik elitních zabijáků, kteří mají stejný cíl. Musí získat speciální kufřík. Tito zabijáci ovšem o sobě neví, díky čemuž nastane několik nečekaných situací plné akce.

Datum premiéry: 18.7. 2025

Kiff (2024)

Seriál Kiff je určen pro malé diváky a hlavním hrdinou je optimistická veverka Kiff, jejíž chaotické chování ji kolikrát zavede do naprosto šílených situací. Společně se svým kamarádem Barrym, roztomilým králíčkem, zažívají různé vtipné situace a užívají si život plnými doušky.

Datum premiéry: 18.7. 2025

John Wick 2 (2017)

S druhým dílem se na Oneplay vrací populární John Wick. Bývalý společník Johna Wicka hlavního hrdinu donutí, aby se vrátil k řemeslu, které dávno opustil. Tím si však Johna Wicka znepřátelí a ten mu jde teď po krku.

Nezbývá tedy nic jiného, než na hlavu Johna Wicka vypsat tučnou odměnu. Bude to ale stačit? Nebo si hlavní hrdina v podání Keanu Reevese opět dojde pro to, co chce?

Datum premiéry: 19.7. 2025

Jak se nám to mohlo stát!? (2025)

Jak se nám to mohlo stát!? je novou českou komedií, ve které se rodina Cimburk-Kolovratníkova potká s rodinou z naprosto odlišných vod. První rodina je početná a bohatá, zatímco ta druhá je skromná. Jejich děti se však dají dohromady a tak je čeká svatba.

Při této příležitosti nabídne nevěsta a ženich svým rodičům DNA testy, které odhalí jejich skutečný původ. Tohle ale nikdo nečekal a výsledky jsou naprosto šokující.

Datum premiéry: 20.7. 2025

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz