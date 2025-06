Robotická sekačka z Lidlu je hit. Češi ji okamžitě vykoupili, teď je opět skladem

Lidl-Shop má v akci robotickou sekačku na trávu od populární značky Parkside. Teď ji pořídíte za nejnižší možnou cenu, ale pospěšte si, než bude opět vyprodaná.

Lidl má perfektní robotickou sekačku

Pokud chcete mít perfektně udržovaný trávník a přitom se u toho ani trochu nenadřít, teď je nejlepší možnost pořídit si zlevněnou robotickou sekačku na trávu. Akce, se kterou přišel Lidl, sklízí u Čechů úspěch.

Sekačku značky Parkside jsem už o víkendu zahlédl v akci, ale velice rychle se vyprodala. Dnes prodejce opět naskladnil nové kusy, takže kdo nebyl dostatečně rychlý, má nyní další možnost nákupu.

Jedná se o základní a v nabídce Lidlu nejlevnější model Parkside PAMRC 250 A1 City, který jednoduše spárujete s mobilní aplikací a přes Bluetooth či přímo na zařízení přes ovládací panel vše jednoduše ovládáte a máte pod kontrolou.

Vysoký výkon a dlouhá výdrž

Nastavit si můžete 3 výšky sečení, přičemž o dokonalé posečení trávníku se postará otočný systém 3 nožů s čepelemi po obou stranách. V případě potřeby lze robota okamžitě zastavit přes velké tlačítko na vrchu.

Robotická sekačka Parkside je vhodná pro trávníky do 250 m² a zvládne nejen zcela rovný terén, ale díky výkonnému pohonu může jezdit i do kopce se sklonem až 15 stupňů.

Na plně nabitou baterii zvládne sekačka pracovat až zhruba 50 minut, následné dobíjení je otázkou kolem dvou hodin. Vy jen vytyčíte oblast, kde chcete trávník posekat a následně už se o nic nestaráte.

Šikovná je možnost nastavit si dva různé programovatelné časy pro každý den týdne, kdy se má dát robotická sekačka do práce. Kdyby náhodou začalo pršet, zjistí to díky senzoru deště a automaticky se vrátí do nabíjecí stanice.

V balení je vše, od nabíjecí stanice, přes ohraničovací kabely až po náhradní díly.

Parkside PAMRC 250 A1 City – specifikace

Rozměry: cca 22 × 34 × 52 cm

Hmotnost: cca 6,7 kg

Plošná kapacita: cca 250 m²

Šířka řezu: cca 16 cm

Doba sekání na jedno nabití: cca 50 min

Doba nabíjení: cca 120 min

Rychlost jízdy: cca 1,2 km/h

Akce na robotickou sekačku z Lidlu | foto: Lidl

Cena a dostupnost

Robotickou sekačku na trávu Parkside PAMRC 250 A1 City pořídíte na Lidl-Shopu v akci s 29% slevou za pouhých 4 499 Kč místo původních 6 399 Kč.

Ale pospěšte si, zboží se již o víkendu vyprodalo a teď bylo opět naskladněno – otázkou je, na jak dlouho. Doprava je zdarma a záruku máte prodlouženou na 3 roky. Případně do 30 dnů lze zboží bezplatně vrátit.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz