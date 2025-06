Nádherný a levný mobil. Galaxy S25 FE se předčasně ukazuje v celé kráse

Samsung chystá cenově dostupný model Galaxy S25 FE s AMOLED displejem, IP68 ochranou a vylepšeným designem. Premiéra se očekává letos na podzim.

Nejlevnější člen série Galaxy S25 se blíží

Samsung představil svou vlajkovou řadu Galaxy S25 v lednu, a to v podobě modelů Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. V květnu pak dorazil další člen v podobě ultra-tenkého modelu Galaxy S25 Edge, nicméně ani s ním tato série ještě není zcela kompletní.

Jihokorejský výrobce má v plánu tuto řadu uzavřít nejlevnějším a nejdostupnějším přístrojem, tedy modelem Galaxy S25 FE. Tyto odlehčené vlajky mají poměrně dlouhou tradici a obecně se jedná o populární přístroje, takže je příchod modelu S25 FE zcela logický.

Nejnovější rendery ho ukazují v celé jeho kráse a je z nich patrné, že Samsung se v oblasti designu bude držet dříve nastoleného stylu. Model S25 FE vypadá prakticky stejně, jako aktuální generace a opět tedy bude vsázet na fotoaparát s do šasi jednotlivě vloženými moduly.

Plochý rámeček bude opět hliníkový, záda kryta sklem a samozřejmě nebude scházet ani zvýšená odolnost dle krytí IP68. Čelní stranu pak obsáhne displej typu AMOLED s úhlopříčkou 6,7 palce, FullHD+ rozlišením, frekvencí 120 Hz a jasem až 2600 nitů.

Render Samsungu Galaxy S25 FE | foto: SammyGuru

Stejný, a přece trochu jiný

I když by měl mít nový model stejně velký displej, jako aktuální provedení, rozměrově bude údajně o něco málo kompaktnější. Toho bude dosaženo použitím tenčího vnitřního rámečku a rozměry Samsungu Galaxy S25 FE by měly být 161,4 × 76,6 × 7,4 mm.

Současný model S24 FE disponuje rozměry 162 × 77,3 × 8 mm, takže zlepšení je evidentní ve všech směrech a za vypíchnutí stojí hlavně tloušťka konstrukce. Pokud se tyto hodnoty potvrdí, bude se jednat o vůbec nejtenčí model v rámci řady FE.

Velké nejasnosti ale panují ohledně procesoru. Poslední dvě generace poháněly tovární čipy Exynos, nicméně v souvislosti s tou novou se mluví o nasazení procesoru Dimensity 9400. To by byla rozhodně zajímavá volba, nicméně tipujeme, že Samsung zůstane u svého Exynosu.

V tomto případě by se v útrobách modelu S25 FE nacházel pravděpodobně Exynos 2400, který poháněl předchozí vlajku Galaxy S24. Trojnásobný fotoaparát na zádech by měl zůstat stejný a selfie kamerka údajně nabídne rozlišení 12 Mpx namísto 10 Mpx, jako u současného modelu.

Kdy vyjde Samsung Galaxy S25 FE?

Příchod této novinky by se měl odehrát dle zaběhlých standardů. Očekáváme tedy premiéru v září nebo v říjnu s tím, že telefon bude dostupný ihned po představení. Odlehčený model Galaxy S25 FE by měl běžet z krabice na systému One UI 8, který je postavený na Androidu 16.

Zdroj: SammyGuru