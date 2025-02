Jak získat Oneplay za nejnižší cenu, nebo zcela zdarma?

Oneplay nahrazuje Voyo a O2 TV a společně s tím teď zaplatíte za předplatné víc. V dnešním článku vám tedy poradím, jak ušetřit či mít Oneplay zdarma.

Voyo a O2 TV se spojují

Jak jistě víte, dvě nejpopulárnější tuzemské streamovací služby, Voyo a O2 TV, se spojují v jednu. Ta se jmenuje Oneplay a smyslem této fúze je nabídnout obsah obou platforem takříkajíc pod jednou střechou. Co se tímto spojení mění pro předplatitele jednotlivých platforem?

Pokud jste uživatelem nováckého Voya, váš profil bude automaticky převeden na službu Oneplay a nebudete muset nic řešit. Do nové služby se dostanete pod současnými přihlašovacími údaji a migrace z Voyo na Oneplay bude probíhat postupně, od 10. března 2025.

Uživatelé O2 TV na tom budou podobně, migrace bude automatická a k přihlášení bude probíhat přes současné přihlašovací údaje. Všichni předplatitelé O2 TV ale získají přístup do služby Oneplay a budou se moct rozhodnout, kde chtějí obsah do termínu samotné migrace sledovat.

Nové předplatné Oneplay nahrazuje O2 TV a Voyo

Jak získat Oneplay za nejnižší cenu?

Služba Oneplay nabízí celkově 4 tarify za ceny od 199 korun až po 799 korun měsíčně. Kompletní přehled jednotlivých tarifů Oneplay jsme vám přinesli na Mobilizujeme.cz v samostatném včerejším článku. Já vám dnes dám tip, jak si novou streamovací službu dopřát za nejnižší možnou cenu, nebo zcela zdarma.

Trik je v tom předplatit si původní Voyo, což je možné udělat do 8. března 2025. Pokud tak učiníte, o dva dny později se vám služba změní na Oneplay, ale za původních 159 korun. Za tuto cenu budete mít Oneplay k dispozici první, zkušební měsíc, a poté vám bude účtováno plných 199 korun.

Přehled tarifů a cen Oneplay | foto: Oneplay

Oneplay zdarma

Oneplay si můžete užít také zdarma, a to v rámci zkušebního období o délce 7 dnů. Zařiďte si 7denní zkušební období na Voyo, opět do 8. března, a toto období vám bude převedeno od 10. března na Oneplay, které si užijete zcela zdarma tedy od 10. března do 15. března, pokud jste si Voyo na zkoušku aktivovali až 8. března. Pak nesmíte zapomenout předplatné zrušit.

Z nové nabídky si vybere každý

Nabídka v podobě čtyř tarifů je poměrně obsáhlá a to své si tak najde opravdu každý. Kromě nejdražšího tarifu za 799 korun je možné provozovat první tři úrovně předplatného jen na jednom zařízení, nicméně jejich počet je možné rozšířit zakoupením balíčku Rodinné sledování. Ten vyjde na 99 korun měsíčně a umožní sledování na 3 zařízeních.