Skládací iPhone bude hit. Apple chce prodat naprosto šílený počet kusů

Apple plánuje první skládací iPhone s ohebným displejem. Dorazit má v roce 2026 s cenou přes 60 tisíc korun. Prodat se má 15 až 20 milionů kusů.

Blíží se uvedení prvního skládacího iPhonu

O skládacím iPhonu se mluví již od roku 2018, kdy si Apple zaregistroval první patenty na ohebný displej, ale k funkčním prototypům se společnost dopracovala až před několika lety. Ty zatím nikdo neviděl, ale naštěstí na finální produkt nebudeme muset čekat tak dlouho.

Apple plánuje svou první skládačku představit už příští rok a měla by se systémem ohebného displeje podobat skládačce Galaxy Z Fold 6 od Samsungu. Podle nejnovějších spekulací by měl telefon dostat fotoaparáty z Pro modelů iPhonu a mohl by být vybaven čipsetem Apple A19 Pro, který se představí letos v nových iPhonech 17.

Zatím není jasné, jak velký bude interní či externí displeje, ale telefon by měl nabídnout historicky největší kapacitu baterie ze všech iPhonů (přes 5000 mAh). Cenově půjde o velmi drahé zařízení a očekává se, že iPhone Fold bude stát v EU minimálně 2500 eur, tedy více než 60 000 korun.

Samsung Galaxy Z Fold 6 | foto: Luboš Srb

Odvážný prodejní plán

Skládací iPhone bude jedno z nejdražších zařízení společnosti a nejspíše se bude pohybovat v podobné cenové hladině jako MacBooky Pro, takže nepůjde o zařízení pro každého. Apple má přesto v plánu vyrobit 15 až 20 milionů kusů, což je obrovské číslo vzhledem k úzkému okruhu potenciálních zákazníků.

Kalifornský gigant neočekává, že prodá všech 20 milionů kusů, protože na trhu je stále silná konkurence ve formě Samsungu a některých čínských výrobců. Nejprodávanější skládačky jsou na globálním trhu stále ty od Samsungu, ale roční prodeje dosahují pouze cca 6 až 7 milionů kusů (Fold i Flip).

Pokud skládací iPhone nabídne něco, co konkurence nemá, mohlo by jít o velice úspěšný produkt, ale vysoká cena a nejspíše i nedostupnost může mnoho potenciálních kupců odradit. Je téměř jisté, že iPhone Fold se nebude prodávat v České republice, protože máme ve srovnání s jinými okolními zeměmi výrazně nižší kupní sílu.

Zdroj: Ming-Chi Kuo / síť X