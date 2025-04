S příchodem Nintendo Switch 2 zdražují hry. Cena se vyšplhá až na 90 euro

Nintendo Switch 2 je tady. Nová konzole bude dražší a spolu s ní i hry. Ceny se blíží 100 eur. Kolik zaplatíme za Mario Kart nebo Donkey Konga?

Nintendo zdražuje

Tak jsme se konečně dočkali a jedna z nejočekávanějších herních konzolí je venku. Nintendo představilo nový model Switch 2 s tím, že do prodeje zamíří v červnu. Předobjednávky by měly odstartovat příští týden, a ačkoliv je oficiální česká cena prozatím neznámá, nová generace této konzole bude dražší než její předchůdce.

Vzhledem k dolarových cenám se dá odhadovat, že u nás bude stát Switch 2 okolo 12 000 až 12 500 korun. A není to jen samotná konzole, která bude dražší. Nintendo výrazně zdraží i některé hry a kvapem se svou cenovou politikou posouvá k hranici 100 euro za hru. Jak to tak vypadá, nové hry s cenovkou okolo 50 až 60 euro jsou již dávno minulostí, a to i pro Switch.

S informacemi týkajících se cen nových her pro Switch přišel server Insider-Gaming, ale ceny nadcházejících her si můžete prohlédnout například i na německých stránkách Nintenda. Vysoké ceny se týkají hlavně dvou vlajkových her této konzole, a sice nových závodů Mario Kart World a Donkey Kong Bananza.

Nintendo Switch 2 | foto: Nintendo

Kolik za nové hry pro Nintendo Switch 2 zaplatíme?

Oba tyto nové tituly budou k dispozici jak v digitální, tak fyzické formě na paměťových kartách. Digitální varianty budou pochopitelně levnější, nicméně rozhodně ne levné a Donkey Kong Bananza bude v této podobě v Evropě stát 70 euro (1 750 korun). To je cena, za kterou Nintendo až doposud prodávalo jen jednu hru, a sice Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hra na fyzickém nosiči bude o dalších 10 euro dražší, takže vyjde na 80 euro (2 000 korun) a to není nic proti novým závodům Mario Kart World. Ty budou stát také oněch 80 euro, ale jen v digitální kopii a fyzická verze vyjde na 90 euro (2 250 korun). Hry v poslední době poměrně dost zdražují a Nintendo tento trend aktuálně ještě podpořilo.

Až nebezpečně rychle se blížíme hranici 100 euro a vlastně by ani nebylo s podivem, kdyby byla prolomena ještě letos. Správě, Grand Theft Auto 6 je za rohem a v souvislosti s ním se mluví, že bude dražší než „běžné“ hry. A jestli začínají větší hry hry stát 80 až 90 euro, Rockstar může klidně na GTA 6 pověsit cenovku ještě vyšší.