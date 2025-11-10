Logo Mobilizujeme.cz

Robotický vysavač, který do ničeho nenarazí a je přesný jako švýcarské hodinky

Ondřej Koníček
Roborock Saros 10R s technologií StarSight 2.0 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R s technologií StarSight 2.0 | Zdroj: Luboš Srb

Roborock Saros 10R s pokročilým systémem StarSight 2.0 patří k nejchytřejším robotickým vysavačům na trhu.

Vysavače Roborock se nikdy neztratí

Segment robotických vysavačů v posledních letech výrazně roste a není se čemu divit – vysávání je rozhodně jednou z nejotravnějších činností. Proč si tedy výrazně neusnadnit práci a ideálně nechat celou tuto činnost na vysavači, který si poradí sám a nepotřebuje žádnou obsluhu?

Značka Roborock patří mezi největší a nejvyspělejší v branži a svými robotickými vysavači pokrývá všechny segmenty, od těch nejlevnějších, až po prémiové modely. Ty nejvýše postavené vysavače jsou pak vybaveny nejpokročilejším autonomním systémem – StarSight 2.0.

Tuto technologii najdeme například u modelu Roborock Saros 10R, který spadá do vlajkové řady Saros a je jedním z nejvyspělejších robotických vysavačů na trhu. Díky systému StarSight 2.0 se tento pomocník nikdy neztratí a zvládne to, na čem si jiné vysavače vylámou zuby (či spíše kartáče).

Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb

Autonomní systém nejvyšší úrovně

StarSight 2.0 je nejmodernější autonomní systém současnosti a první v branži, který využívá solid-state LiDAR se dvěma vysílači. Tuto jednotku doplňuje 3D technologie ToF (time-of-flight), která zajišťuje bezchybnou navigaci v prostoru.

Díky tomuto systému vnímá vysavač Saros 10R i ty nejmenší detaily ve svém okolí, takže se dokáže bez problémů pohybovat kolem nábytku, i pod ním. Již zmíněný 3D ToF senzor má 21600 senzorových bodů pro 3D skenování a disponuje 21× vyšší vzorkovací frekvencí než LDS systém.

Kromě přesné lokalizace umožňuje tento systém vysavači také velmi komplexní mapování prostoru a spolehlivé rozpoznávání překážek. Tato technologie byla představena v roce 2024 a od té doby se dále vyvíjí, takže je čím dál pokročilejší.

Kabely, nečekané překážky, nebo nepravidelný nábytek?

Pro vysavače Roborock s technologií StarSight 2.0 žádný problém. Díky doplňkové technologii VertiBeam se vysavač zvládne efektivně vyhnout také bočním překážkám a poradí si i s nástrahami, které jiné vysavače běžně nezvládnou.

Bez sebemenší námahy umí manévrovat kolem nepravidelně tvarovaného nábytku, a pokud mu například do trajektorie vstoupí kočka, kolize rozhodně nehrozí. Systém je tak pokročilý, že dokáže zaregistrovat dokonce i rozmotané kabely a vyhne se jim.

Systém zvládne rozpoznat celkově 108 typů předmětů a jeho velkou výhodou oproti předchozímu řešení je kompaktnost. Vysavač může být nižší, systém nijak nepřesahuje jeho půdorys a to znamená, že se pohodlně dostane i pod nábytek, který sedí jen těsně nad zemí.

Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb

Vejde se všude a neztratí se nikde

Díky účinnému rozpoznání předmětů se vám nikdy nestane, že by se vysavač například zamotal do shluku drátů, které zůstanou ležet někde na podlaze. Pomocí StarSight 2.0 se dostane co nejblíže to jde, vykoná svou povinnost a poté na mapě v aplikaci označí místo, které je třeba douklidit.

Pokud chcete tuto technologii vyzkoušet, najdete ji ve vlajkovém, robotickém vysavači Roborock Saros 10R. Ten je nyní navíc v parádní akci se slevou 32 %, takže vychází na 25 990 korun, místo původních 37 990 korun.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

