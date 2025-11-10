Lidl má LED lampičku s jednou geniální vychytávkou. Stojí teď jen 599 Kč

LED lampa Livarno s Qi nabíjením a nastavitelnou teplotou světla je v Lidlu se slevou 33 %. Vyjde jen na 599 Kč.
Ulovte skvělou LED lampu z Lidlu
Lidl patří mezi nejoblíbenější e-shopy v Česku a není divu – nabízí široký výběr produktů napříč kategoriemi a často láká na výrazné slevy. Aktuálně zlevnil stylovou stolní LED lampu Livarno.
Značka Livarno patří mezi osvědčené v nabídce Lidlu a tato stmívatelná LED lampa s indukčním nabíjením zaujme jak designem, tak funkcemi. Nabízí nastavitelnou teplotu světla od teplé po studenou bílou a sedm úrovní jasu.
Lampa má navíc paměťovou funkci, která si zapamatuje poslední nastavení barvy i intenzity světla. Díky úspornému LED modulu a chytrým funkcím je ideální volbou pro pracovní stůl i noční stolek.
Nabíjení až pro dvě zařízení
Stolní LED lampa Livarno zaujme nejen světelnými funkcemi, ale i chytrým podstavcem. Ten totiž nabízí bezdrátové Qi nabíjení a z boku nechybí ani USB-C port, díky kterému lze nabíjet hned dvě zařízení najednou.
Na podstavci se nachází dotykové ovládání, kterým snadno upravíte teplotu barvy i intenzitu světla. Rameno lampy i světelnou část lze naklápět, takže si ji přizpůsobíte přesně podle potřeby.
Klouby jsou pevné a působí kvalitně zpracovaně. Díky pogumované spodní části lampa stabilně drží na stole a nepohybuje se ani při nastavování.
Cena a dostupnost
Stolní stmívatelná LED lampa s indukčním nabíjením Livarno vyjde na Lidl.cz běžně na 899,90 korun, ale aktuálně stojí jen 599,90 Kč (sleva 33 %). Teď před Vánoci navíc potěší možnost vrácení produktu až do 31. ledna 2026 zdarma a skvělým benefitem je i prodloužená záruka na 3 roky.