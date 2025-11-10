Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to opravdu stojí (96. díl)

Co nového by se vám mohlo zalíbit na Netflixu? Třeba jeden z prvních letošních vánočních filmů – Ex pod stromek, či dokument o Eddie Murphym.
Mariňáci (2025)
Pokud rádi sledujete vojenské dokumenty, jsou Mariňáci se čtyřmi díly tím pravým pro vás. Tento ztrhující dokumentární seriál sleduje 31. expediční jednotku mariňáků, kteří se nacházejí ve vodách Tichého oceánu. Za nepříznivých podmínek zde podstupují velmi náročný bojový výcvik.
Datum premiéry: 10. 11. 2025
Makléři z Orange County (2025)
Na Netflix si to zamíří oblíbená reality show Makléři z Orange County se svou již 4. sérií. Diváci se znovu vrací do zámožného kalifornského okresu Orange County, kde stojí luxusní vily. Makléři zde musí krotit nejen svá ega, aby se jim podařilo obchody dotáhnout do úspěšného konce.
Datum premiéry: 12. 11. 2025
Ex pod stromek (2025)
Vánoce se rychle blíží a Netflix tak vypouští do světa jeden z prvních vánočních filmů. Ex pod stromek je rodinou komedií, ve které sledujeme manželský pár Kate a Everett. Ti mají jedno společné a poslední přání.
Chtějí prožít poslední společné Vánoce jako rodina a pak se v klidu rozvést. Plány však naruší nejen nové lásky, ale i staré city o kterých si mysleli, že už dávno nemají.
Datum premiéry: 12. 11. 2025
Případ Eloá: Rukojmí v přímém přenosu (2025)
Dokumenty jsou žánrem, ve kterém si je Netflix nesmírně jistý. Aktuálně tak do své nabídky zařazuje brazilský dokument Případ Eloá: Rukojmí v přímém přenosu. Filmaři zde zkoumají příběh dospívající dívky, kterou unesl její bývalý přítel. Šlo o jeden nejsledovanějších případů rukojmích v brazilské historii.
Datum premiéry: 12. 11. 2025
Jsem Eddie (2025)
Dokumentární snímek Jsem Eddie sleduje legendárního komika Eddieho Murphyho. Ten v tomto dokumentu vzpomíná na svou neuvěřitelnou a dalo by se říci i legendární kariéru. S upřímností a humorem vypráví svůj příběh, přičemž vyprávění se chopí i jeho rodina a další celebrity.
Datum premiéry: 12. 11. 2025
To monstrum ve mně (2025)
To monstrum ve mně je nový americký mysteriózní seriál o osmi epizodách, jenž Netflix divákům nabídne také s českým dabingem. Děj sleduje slavnou spisovatelkou, kterou do neúprosných psychologických her zatáhne její bohatý a mocný soused. Muž, jenž má dost možná na rukou i krev.
Datum premiéry: 13. 11. 2025
Zachraňte vojína Ryana (1998)
Netflix se rozhodl diváky potěšit také snímek Zachraňte vojína Ryana od Stevena Spielberga z roku 1998. Legendární snímek se odehrává v období druhé světové války. Konkrétně sledujeme rozhodující moment války, kdy se spojenecká vojska vylodila v Normandii.
I přes velké odhodlání jen málokdo boj o tento malý kus francouzského pobřeží přežil. Z pohledu kapitána Johna Millera je navíc jasné, že i on si uvědomuje nebezpečí . Tehdy však ještě netuší, že to zdaleka není ten nejtěžší úkol, který jeho vojáky ještě čeká.
Datum premiéry: 13. 11. 2025
Jen ve snu (2025)
Originální produkce Netflixu si pro malé diváky připravila animovaný snímek Jen ve snu. Hlavními hrdiny jsou sestra s bráškou, kteří nemají zrovna ideální rodinu. Proto se společně vydají do bizarní říše vlastních snů, kde chtějí mocného čaroděje Snoděje poprosit o dokonalou rodinu.
Datum premiéry: 14. 11. 2025
