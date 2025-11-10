Logo Mobilizujeme.cz

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to opravdu stojí (96. díl)

Tomáš Rajnoch
Radostná rodina sledující Netflix | Zdroj: Matěj Srb
Radostná rodina sledující Netflix | Zdroj: Matěj Srb

Co nového by se vám mohlo zalíbit na Netflixu? Třeba jeden z prvních letošních vánočních filmů – Ex pod stromek, či dokument o Eddie Murphym.

Mariňáci (2025)

Pokud rádi sledujete vojenské dokumenty, jsou Mariňáci se čtyřmi díly tím pravým pro vás. Tento ztrhující dokumentární seriál sleduje 31. expediční jednotku mariňáků, kteří se nacházejí ve vodách Tichého oceánu. Za nepříznivých podmínek zde podstupují velmi náročný bojový výcvik.

  • Datum premiéry: 10. 11. 2025

Makléři z Orange County (2025)

Na Netflix si to zamíří oblíbená reality show Makléři z Orange County se svou již 4. sérií. Diváci se znovu vrací do zámožného kalifornského okresu Orange County, kde stojí luxusní vily. Makléři zde musí krotit nejen svá ega, aby se jim podařilo obchody dotáhnout do úspěšného konce.

  • Datum premiéry: 12. 11. 2025

Ex pod stromek (2025)

Vánoce se rychle blíží a Netflix tak vypouští do světa jeden z prvních vánočních filmů. Ex pod stromek je rodinou komedií, ve které sledujeme manželský pár Kate a Everett. Ti mají jedno společné a poslední přání.

Chtějí prožít poslední společné Vánoce jako rodina a pak se v klidu rozvést. Plány však naruší nejen nové lásky, ale i staré city o kterých si mysleli, že už dávno nemají.

  • Datum premiéry: 12. 11. 2025

Případ Eloá: Rukojmí v přímém přenosu (2025)

Dokumenty jsou žánrem, ve kterém si je Netflix nesmírně jistý. Aktuálně tak do své nabídky zařazuje brazilský dokument Případ Eloá: Rukojmí v přímém přenosu. Filmaři zde zkoumají příběh dospívající dívky, kterou unesl její bývalý přítel. Šlo o jeden nejsledovanějších případů rukojmích v brazilské historii.

  • Datum premiéry: 12. 11. 2025

Jsem Eddie (2025)

Dokumentární snímek Jsem Eddie sleduje legendárního komika Eddieho Murphyho. Ten v tomto dokumentu vzpomíná na svou neuvěřitelnou a dalo by se říci i legendární kariéru. S upřímností a humorem vypráví svůj příběh, přičemž vyprávění se chopí i jeho rodina a další celebrity.

  • Datum premiéry: 12. 11. 2025

To monstrum ve mně (2025)

To monstrum ve mně je nový americký mysteriózní seriál o osmi epizodách, jenž Netflix divákům nabídne také s českým dabingem. Děj sleduje slavnou spisovatelkou, kterou do neúprosných psychologických her zatáhne její bohatý a mocný soused. Muž, jenž má dost možná na rukou i krev.

  • Datum premiéry: 13. 11. 2025

Zachraňte vojína Ryana (1998)

Netflix se rozhodl diváky potěšit také snímek Zachraňte vojína Ryana od Stevena Spielberga z roku 1998. Legendární snímek se odehrává v období druhé světové války. Konkrétně sledujeme rozhodující moment války, kdy se spojenecká vojska vylodila v Normandii.

I přes velké odhodlání jen málokdo boj o tento malý kus francouzského pobřeží přežil. Z pohledu kapitána Johna Millera je navíc jasné, že i on si uvědomuje nebezpečí . Tehdy však ještě netuší, že to zdaleka není ten nejtěžší úkol, který jeho vojáky ještě čeká.

  • Datum premiéry: 13. 11. 2025

Jen ve snu (2025)

Originální produkce Netflixu si pro malé diváky připravila animovaný snímek Jen ve snu. Hlavními hrdiny jsou sestra s bráškou, kteří nemají zrovna ideální rodinu. Proto se společně vydají do bizarní říše vlastních snů, kde chtějí mocného čaroděje Snoděje poprosit o dokonalou rodinu.

  • Datum premiéry: 14. 11. 2025

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Netflix.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

3 tipy a triky pro AirPods: Pokud je neznáte, sluchátka možná raději vyhoďte
Ondřej Koníček

3 tipy a triky pro AirPods: Pokud je neznáte, sluchátka možná raději vyhoďte

Okamžitě se svým telefonem přestaňte dělat tuto věc. A změňte si nastavení
Pavel Škopek

Okamžitě se svým telefonem přestaňte dělat tuto věc. A změňte si nastavení

Kaufland nabízí věcičku, kterou k mobilu nedostanete. Je tak užitečná
Ondřej Koníček

Kaufland nabízí věcičku, kterou k mobilu nedostanete. Je tak užitečná

Největší změna na WhatsAppu: Obejdete se bez telefonního čísla
Ondřej Koníček

Největší změna na WhatsAppu: Obejdete se bez telefonního čísla

Robotický vysavač, který do ničeho nenarazí a je přesný jako švýcarské hodinky
Ondřej Koníček

Robotický vysavač, který do ničeho nenarazí a je přesný jako švýcarské hodinky

Lidl má LED lampičku s jednou geniální vychytávkou. Stojí teď jen 599 Kč
Tomáš Rajnoch

Lidl má LED lampičku s jednou geniální vychytávkou. Stojí teď jen 599 Kč

Alza má skvělý notebook s Windows 11 v Black Friday akci: Cena spadla o 6 330 Kč
Tomáš Rajnoch

Alza má skvělý notebook s Windows 11 v Black Friday akci: Cena spadla o 6 330 Kč

Třetí nejvýdělečnější film roku 2025 je nově na YouTube i s českým dabingem
Tomáš Rajnoch

Třetí nejvýdělečnější film roku 2025 je nově na YouTube i s českým dabingem

Samsung Black Friday je tu: Pořiďte si dva produkty, levnější se 40% slevou
PR článek

Samsung Black Friday je tu: Pořiďte si dva produkty, levnější se 40% slevou