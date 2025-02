Nový kávovar od Xiaomi – Kompaktní, tichý a za skvělou cenu

Xiaomi uvádí kapslový kávovar Mijia S1 s moderním designem, 20barovou pumpou a magnetickým držákem kapslí pro pohodlné uchycení na kovové plochy.

Je libo kávu od Xiaomi?

Čínská značka Xiaomi má vskutku obrovský záběr, mezi technologickými firmami pravděpodobně největší vůbec. Prodává opravdu takřka vše, včetně spotřebičů, a když budete chtít, můžete mít od Xiaomi vybavenou víceméně celou domácnost. Tradiční spotřebiče často prodává pod svou značkou Mijia a je to případ i nového kávovaru.

Ten dostal označení Capsule Coffee Machine S1 a rozhodně patří mezi nejstylověji vypadající přístroje v kategorii kapslových kávovarů. Působí opravdu velmi moderně a nabízí specialitu v podobě magnetického držáku kapslí. Ten pojme až 20 kávových kapslí a nachází se na pravém boku přístroje, ale může být uchycen na jakoukoliv kovovou plochu.

Když tedy budete chtít dát kávovar do nějakého užšího místa a tento držák by překážel, klidně ho můžete přichytit například na lednici. Co se rozměrů týče, kávovar je poměrně kompaktní a měří jen 332 × 212 × 90 mm, takže se vejde prakticky kamkoliv a díky moderně pojatému designu vaši kuchyň rozhodně nebude hyzdit, naopak.

Mijia Capsule Coffee Machine S1 | foto: Xiaomi

Výbava více než solidní

Pod stylovým zevnějškem se ukrývá velmi slušná výbava v čele s výkonnou, 20barovou pumpou, což není v této cenové relaci nic běžného. Kávovar se zahřeje na provozní teplotu za 25 sekund, takže ranní káva bude otázkou chvilky a rozhodně se nestane, že byste kvůli čekání na své ranní občerstvení přišli pozdě do práce.

Díky systému řízení teploty zůstane voda na ideální úrovni tepla po celou dobu extrakce, výsledkem čeho bude konzistentní chuť u každého šálku. Kávovar má jen dvě tlačítka, jedno pro šálek s objemem 40 ml (klasické espresso) a druhé pro větší kávu s objemem 110 ml (americano), nicméně u obou je možné množství vody manuálně regulovat.

Když tlačítko stisknete rychle dvakrát po sobě, dalším jeho krátkým stiskem při dosažení vámi požadovaného množství tento objem uložíte do paměti. V zadní části se pak nachází odnímatelná nádržka na vodu s objemem 650 ml a za zmínku stojí jak nízká hlučnost přístroje (55 dB), tak systém automatického vypnutí po 10 minutách.

Cena a dostupnost

Xiaomi aktuálně prodává tento stylový a velmi dobře vybavený kávovar přes svou platformu Youpin, nicméně časem se určitě bude dát koupit i jinde. Kromě povedeného designu a nadstandardní výbavy potěší také příznivou cenou, která byla stanovena na 499 jüanů, což je zhruba 1 650 korun bez DPH.