Mobil ze Severní Koreje děsí svět. Tajně pořizuje screenshoty, přepisuje zprávy

Severní Korea je zcela izolovaná od světa. Místní telefony cenzurují slova a každých pět minut pořizují snímky obrazovky pro dohled nad uživateli.

Severní Korea je v absolutní izolaci

Korejská lidově demokratická republika, zkratkou KLDR, neboli Severní Korea, patří mezi nejvíce izolované země světa. Tamní vládce Kim Čong-un platí za jednoho z největších diktátorů 21. století a vládne v zemi tvrdou, totalitní rukou plnou cenzury a zcela prostou jakékoliv demokracie.

Severní Korea je zcela izolovaná nejenom od svého jižního souseda, ale prakticky od celého venkovního světa a zprávy „zvenčí“ se k tamnímu obyvatelstvu vlastně ani nemají jak dostat. Klasický internet v KLDR víceméně neexistuje a televize je samozřejmě plně státní.

Britské BBC se ale nedávno povedl husarský kousek, který nám trochu odkrývá totalitu, ve které tamní obyvatelstvo žije. Pracovníkovi tohoto britského média se povedlo z útrob Severní Koreje propašovat tamní chytrý telefon, který je určený výhradně pro místní lid.

Telefon plný cenzury

Smartphone propašovaný ze Severní Koreje vypadá na první pohled víceméně standardně a dokonce má módní, po stranách zahnutý displej. Telefon ale samozřejmě nemá vůbec žádný přístup k internetu a je opatřený speciálním softwarem, který naplno ukazuje totalitní režim v zemi.

Když například uživatel napíše na telefonu slovíčko „oppa“, které znamená přítel nebo přítelkyně, telefon ho sám od sebe změní na slovo znamenající soudruh. Software umí automaticky přepisovat slovíčka používající se v Jižní Koreji za slova vhodná pro místní režim.

To ale není vše. Přístroj také automaticky pořizuje snímky obrazovky, a to každých 5 minut a i v okamžiku, kdy ho uživatel nepoužívá. Pravděpodobně slouží tamním úřadům pro důkladnou kontrolu toho, co ten či onen uživatel na svém telefonu dělá.

Mobil jako ideální špeh

Zatímco v jiných zemích jsou telefony určeny k tomu, aby mohli jejich uživatelé konzumovat informace a být ve spojení s celým světem, v Severní Koreji se z mobilu stává nástroj špehování.

Tamní režim ví o uživatelích díky speciálně upraveným smartphonům takřka vše a má je tak plně pod kontrolou. To jen dokazuje, jak zvrácený totalitní režim v KLDR je, co říkáte?

Zdroje: