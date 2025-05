iOS 26 místo iOS 19? Apple změní názvosloví, každý si jej lépe zapamatuje

Apple chystá zásadní změnu v označování svých systémů. Místo očekávaného iOS 19 přijde rovnou iOS 26. Změnit by se mělo i názvosloví dalších OS.

Systémy od Applu čeká velká změna

Již zanedlouho se odehraje jedna z předních vývojářských konferencí tohoto roku, a sice WWDC od Applu. Letošní ročník bude probíhat od 9. do 13. června 2025 a očekává se příval obrovského množství novinek, včetně představení nového systému iOS 19. Nebo ne?

Renomovaný analytik Mark Gurman z Bloombergu přišel s velkou novinkou, dle které změní Apple označeních nejenom systému iOS, ale všech svých operačních systémů. Na nadcházející konferenci nebude představen iOS 19, nýbrž iOS 26. Proč ta změna a jak vlastně do strategie Applu zapadá?

Kalifornský gigant má údajně v plánu označit číslovkou 26 nadcházející verze všech svých operačních systémů, tedy nejenom iOS. Za tím stojí snaha sjednotit všechny platformy, a to nejenom po stránce designu, ale pochopitelně také označení.

Proč zrovna číslo 26?

Zdá se, že Apple zvolil tuto číslovku z důvodu, aby odrážela rok vydání. Nový iOS 26 sice vyjde již letos, tedy v roce 2025, ale až na podzim a více času stráví v příštím roce, tedy 2026. Každopádně to působí trochu neohrabaně a přeskočení takového množství čísel je zvláštní.

Očekávané označení systémů Apple:

iOS 26 (namísto iOS 19)

macOS 26 (namísto macOS 16)

iPadOS 26 (namísto iPadOS 19)

watchOS 26 (namísto watchOS 12)

tvOS 26 (namísto tvOS 19)

visionOS 26 (namísto visionOS 3)

Na jednu stranu dává sjednocení číselného označení v rámci systémů docela smysl, ale spojení „iPhone 17 vychází s iOS 26“ se zdá být mírně nepřirozené. Apple má ale v plánu postupně více sjednotit celé své portfolio a je tedy možné, že se dočkáme změn označení i jinde.

Jsou ve hře podobné změny i jinde?

Je klidně možné, že se dočkáme výrazných změn i v označení iPhonů. Apple používá u velké části svých produktů slovíčko Ultra, ale u telefonů prozatím nefiguruje. Je tak docela dobře možné, že časem dorazí.

A když už chce Apple označovat verze systémů rokem, proč to nepoužít i u telefonů? Letos už to asi nevyjde, ale příští rok by mohl klidně dorazit iPhone (2027) s iOS 27. Toto propojení by určitě dávalo smysl.

Pohled redakce Mobilizujeme

Z pohledu redakce jde o krok, který může zpočátku působit matoucím dojmem, ale v dlouhodobém horizontu by mohl přinést větší přehlednost napříč celým ekosystémem Applu. Uživatelé si možná budou chvíli zvykat, ale sjednocení verzí napříč platformami je logickým krokem v době, kdy se systémy stále více sbližují.

Přesto ale zůstává otázkou, zda bude takto výrazná změna vnímána pozitivně i mezi běžnými uživateli. Přeskok v číslech může působit zmatečně, a označení typu „iPhone 17 s iOS 26“ nemusí být zcela intuitivní. Apple má ale jasnou strategii – sjednocení a větší konzistence, a právě to se letos může stát klíčovým tématem WWDC.

