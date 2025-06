Aplikace pro Android okopírovala funkci z iPhonu. Teď je naprostým hitem

Výřez pro kamerku nemusí být jen na ozdobu. Aplikace Action Notch ho promění v ovládací centrum s více než 50 funkcemi. Vyzkoušet ji může zdarma každý.

Aplikace, kterou musíte vyzkoušet

Když Apple představil svůj dynamický výřez, neboli Dynamic Island, předpokládalo se, že tento praktický prvek okopírují víceméně všichni výrobci. To se nakonec úplně nestalo, ačkoliv několik telefonů s podobně laděným a funkčním výřezem na trhu k dispozici je.

My vám dnes dáme tip na aplikaci, která pracuje s průstřelem pro selfie kamerku a je možná ještě lepší, než Dynamic Island. Jmenuje se Action Notch: Touch The Notch a dělá přesně to, co její název napovídá. Udělá z průstřelu pro selfie kamerku funkční věc.

Čelní fotoaparát v průstřelu nebo výřezu má dnes každý telefon a díky této aplikaci z něj snadno a rychle vytvoříte ovládací prvek navíc. Je to praktické, rozhodně velmi cool a můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to funguje velmi dobře.

Dotkni se výřezu

Aplikace Action Notch: Touch The Notch je k dispozici v Google Play a po instalaci ji musíte udělit nezbytné oprávnění. Funguje tak, že výřezu s čelní kamerkou můžete přiřadit různé funkce, které se aktivují tak, že se ho dotknete. K dispozici je navíc několik typů dotyků.

Základem je jednoduchý dotyk, dále je k dispozici i dvojité poklepání, dlouhý dotyk a aplikace umožňuje také swipování na průstřelu doprava a doleva. Poslední dva jmenované styly dotyků jsou ale, stejně jako několik extra funkcí, k dispozici jen v placené verzi Pro.

Aplikace však nabízí spoustu prvků už v základu a na různé styly dotyků si můžete nastavit například spuštění svítilny, fotoaparátu, nebo třeba praktické scrollování směrem nahoru. Neschází například ani možnost aktivace režimu Nerušit a celkově má aplikace více než 50 funkcí.

Co umí placená verze?

Pokud budete ochotní připlatit si za placenou verzi Pro, která vychází na 289 korun ročně (nebo 28,99 korun měsíčně), dostanete několik zajímavých funkcí navíc. V tomto případě můžete přes průstřel například spouštět aplikace, což se rozhodně může hodit.

Placená verze umí také několik vychytávek, jako je třeba možnost tiché aktivace audio záznamu, či tiché pořízení fotografie / videa zadní kamerou. Pořízení okamžitého snímku čelní kamerkou pak umí už v základu, bez nutnosti platit.

Tato funkce je opravdu zajímavá – stačí, když se dotknete průstřelu a telefon pořídí snímek čelní kamerkou, samozřejmě bez spuštění systémové aplikace. Aplikaci Action Notch určitě vyzkoušejte, protože může být hodně užitečná a praktická.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz