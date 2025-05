Galaxy Watch 8 Classic mají prémiový design, kulatý displej a dokonce i lunetu

Samsung zanedlouho odhalí nové hodinky Galaxy Watch 8. Letos se vrací i varianta Classic. Nový design připomíná Watch Ultra a nechybí ani otočná luneta.

Samsung Galaxy Watch 8 Classi se ukazují

Samsung již zanedlouho představí novou, v pořadí již osmou generaci chytrých hodinek. Ty dorazí v létě, spolu se skládačkami Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 a dočkáme se jak základního modelu Galaxy Watch 8, tak varianty Galaxy Watch 8 Classic, která v rámci aktuální generace chybí a vrátí se po jednoleté odmlce.

Verze Classic působí výrazně zajímavěji. Nejnovější rendery, se kterými přišel server SammyGuru, odhalují poměrně výraznou změnu vzhledu pouzdra, které svým designem připomíná vrcholné hodinky Galaxy Watch Ultra.

Základní verze by měla tento designový styl převzít také, ale co dělá variantu Classic ojedinělou a zajímavou, je přítomnost otočné lunety. Tento praktický ovládací prvek tedy scházet nebude a nový vzhled hodinkám docela sluší, takže změna oproti aktuální generaci to bude jistě vítaná.

Render hodinek Samsung Galaxy Watch 8 Classic | foto: SammyGuru

Jedna velikost a větší baterie

Kruhový displej typu AMOLED by měl mít velikost 1,5 palce, což je stejně, jako u předchozích Watch 7 i Watch 6 Classic. Co se velikosti pouzdra týče, tak k dispozici bude pravděpodobně jen jedna varianta s průměrem 47 mm a to je stejné, jako u vrcholných Watch Ultra.

Kompletní rozměry těchto hodinek by měly být 46,5 × 46 x 14,2 mm a kromě otočné lunety bychom se měli dočkat i nového ovládacího prvku v podobě korunky. Ta je umístěna na pravém boku hodinek a doplňuje ji dvojice tradičních tlačítek.

Watch 8 Classic údajně dostanou baterii s kapacitou 350 mAh, což je o 25 mAh víc než v případě aktuálních Watch 7, i předchozích Watch 6 Classic. Zbytek hardwarové výbavy v podobě například procesoru, nebo pamětí, ale prozatím bohužel zůstává neznámý.

Kdy vyjdou Galaxy Watch 8?

Jak jsem již zmínil, Samsung představí osmou generaci hodinek Galaxy Watch v létě, a to po boku skládaček Galaxy Z Fold 7 a Flip 7. Přesné datum premiéry Galaxy Watch 8 & Watch 8 Classic je stále ve hvězdách, ale jihokorejský gigant by měl uspořádat svou tradiční letní akci Galaxy Unpacked někdy v průběhu července.

zdroj: SammyGuru