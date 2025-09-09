Apple Keynote 2025 je tu! Sledujte představení iPhonů 17 a dalších novinek

Apple Keynote 2025 s podtitulem „Awe Dropping“ se uskuteční již dnes, tj. 9.9. 2025 a to od 19:00 našeho času v Apple Parku v Cupertinu. Akce bude samozřejmě přenášena online na Apple.com, YouTube a v aplikaci Apple TV.
Co dnes Apple představí?
Není žádné překvapení, že Apple letos představí novou generaci iPhonů, a sice modely: iPhone 17, 17 Pro & Pro Max a zcela nový 17 Air, který nahrazuje model Plus. Jak budou novinky vypadat, jaké budou mít specifikace a kolik budou stát, jsme rozebírali v naší poslední rekapitulaci.
Kromě nových telefonů se dočkáme i dalšího hardwaru, a sice hodinek Apple Watch, konkrétně Watch Series 11, Ultra 3 a SE 3. Jejich design, výbavu a ceny jsme rozebírali v této poslední rekapitulaci. No a to nebude zdaleka vše.
20 očekávaných novinek z Apple Keynote 2025
iPhone 17 Air – ultratenký model, nástupce řady Plus
iPhone 17 Pro a Pro Max – nový horizontální modul fotoaparátů
Výrazné vylepšení chlazení (např. vapor chamber)
A19 a A19 Pro čipy – vyšší výkon a účinnost
Všechny modely iPhone 17 s ProMotion 120 Hz displejem
Vylepšené baterie s delší výdrží
Rychlé bezdrátové nabíjení Qi2 až 25 W
Standardem se stane eSIM i mimo USA
48Mpx teleobjektiv u Pro modelů
Podpora 8K videa u iPhone 17 Pro
Funkce simultánního záznamu přední a zadní kamerou
Vylepšená přední kamera pro lepší videohovory a selfie
Nový design s ještě tenčími rámečky displeje
iOS 26 s novým „Liquid Glass“ vzhledem prostředí
Apple Intelligence – vylepšené AI funkce a chytřejší Siri
Apple Watch Series 11 s novými senzory zdraví
Apple Watch Ultra 3 s odolnější konstrukcí a satelitním připojením
AirPods Pro 3 s lepším ANC a zdravotními senzory
AirTag 2 s přesnějším vyhledáváním a delší výdrží baterie
Nové barvy pro iPhony, včetně exkluzivní titanové varianty u Pro modelů
Sledujte Apple Keynote 2025 naživo
Na jaké z těchto novinek, které dnes Apple nejspíše představí, se těšíte nejvíc? Napište nám do diskuze pod článkem!
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
