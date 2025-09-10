Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů

Apple Watch Series 11 a Ultra 3 nově odhalí vysoký tlak díky optice a AI. Funkce přijde i na starší modely s aktualizací watchOS 26.
Hodinky slyší tlak krve v žilách
Chytré hodinky běžně počítají kroky, sledují tep a některé dokážou natočit i EKG. Apple teď ale přidal schopnost, která tu dosud chyběla. Nově umí rozpoznat vysoký krevní tlak. A neudělal to klasickou cestou s nafukovací manžetou. Watch Series 11 a Watch Ultra 3 spoléhají na optický senzor, strojové učení a tichý sběr dat během běžného nošení.
Funkce upozornění na hypertenzi debutovala při představení Apple Watch Series 11 a Watch Ultra 3. Pomocí optického srdečního senzoru sleduje, jak cévy reagují na jednotlivé srdeční údery, a vyhodnocuje tato data v třicetidenních cyklech. Apple vyvinul algoritmus s využitím dat více než 100 tisíc uživatelů. Následně ověřil funkčnost této funkce v další studii s více než 2000 účastníky.
Apple očekává, že díky této funkci odhalí během prvního roku přes milion dosud nediagnostikovaných případů. Vysoký krevní tlak je totiž často bezpříznakový, a právě to z něj dělá tichého zabijáka. Nová funkce tak může přispět k tomu, že se lidé začnou včas léčit nebo změní životní návyky dřív, než dojde k vážnějším zdravotním komplikacím. Funkce je přitom určena pro osoby starší 22 let, které nejsou těhotné a nemají již diagnostikovanou hypertenzi.
Starší modely Apple Watch nejsou ze hry
Dalo by se čekat, že novinku exkluzivně dostanou jen nejnovější modely, Apple překvapil i majitele starších zařízení. Vzhledem k tomu, že algoritmus využívá stávající senzory, které Apple používá už několik generací, dostane se upozornění na vysoký tlak i na Apple Watch Series 9, Series 10 a Ultra 2. Všechny tyto hodinky získají upozornění na hypertenzi prostřednictvím nové aktualizace systému watchOS 26, která vyjde 15. září.
Z pohledu uživatelů to znamená vyšší hodnotu i pro ti, kteří si pořídili hodinky dříve. Není nutné investovat do nejnovějších zařízení, aby člověk mohl využít jednu z klíčových novinek letošní řady. Apple tím dokazuje, že zdravotní inovace nemusí být výhradou jen nejnovějších modelů.
Tímto krokem Apple potvrzuje svůj dlouhodobý zájem o oblast zdravotní prevence. Watch Series 11 a aktualizovaný systém ukazují, že budoucnost chytrých hodinek není jen o sportovním výkonu nebo notifikacích, ale také o schopnosti včas rozpoznat zdravotní problém, který může ovlivnit život.