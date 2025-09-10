Logo Mobilizujeme.cz

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů

Pavel Škopek
Apple Watch SE 3 | foto: Apple
Apple Watch SE 3 | foto: Apple

Apple Watch Series 11 a Ultra 3 nově odhalí vysoký tlak díky optice a AI. Funkce přijde i na starší modely s aktualizací watchOS 26.

Hodinky slyší tlak krve v žilách

Chytré hodinky běžně počítají kroky, sledují tep a některé dokážou natočit i EKG. Apple teď ale přidal schopnost, která tu dosud chyběla. Nově umí rozpoznat vysoký krevní tlak. A neudělal to klasickou cestou s nafukovací manžetou. Watch Series 11 a Watch Ultra 3 spoléhají na optický senzor, strojové učení a tichý sběr dat během běžného nošení.

Funkce upozornění na hypertenzi debutovala při představení Apple Watch Series 11Watch Ultra 3. Pomocí optického srdečního senzoru sleduje, jak cévy reagují na jednotlivé srdeční údery, a vyhodnocuje tato data v třicetidenních cyklech. Apple vyvinul algoritmus s využitím dat více než 100 tisíc uživatelů. Následně ověřil funkčnost této funkce v další studii s více než 2000 účastníky.

Apple očekává, že díky této funkci odhalí během prvního roku přes milion dosud nediagnostikovaných případů. Vysoký krevní tlak je totiž často bezpříznakový, a právě to z něj dělá tichého zabijáka. Nová funkce tak může přispět k tomu, že se lidé začnou včas léčit nebo změní životní návyky dřív, než dojde k vážnějším zdravotním komplikacím. Funkce je přitom určena pro osoby starší 22 let, které nejsou těhotné a nemají již diagnostikovanou hypertenzi.

Apple Watch se naučily upozornit na hypertenzi | foto: Apple
Apple Watch se naučily upozornit na hypertenzi | foto: Apple

Starší modely Apple Watch nejsou ze hry

Dalo by se čekat, že novinku exkluzivně dostanou jen nejnovější modely, Apple překvapil i majitele starších zařízení. Vzhledem k tomu, že algoritmus využívá stávající senzory, které Apple používá už několik generací, dostane se upozornění na vysoký tlak i na Apple Watch Series 9, Series 10 a Ultra 2. Všechny tyto hodinky získají upozornění na hypertenzi prostřednictvím nové aktualizace systému watchOS 26, která vyjde 15. září.

Z pohledu uživatelů to znamená vyšší hodnotu i pro ti, kteří si pořídili hodinky dříve. Není nutné investovat do nejnovějších zařízení, aby člověk mohl využít jednu z klíčových novinek letošní řady. Apple tím dokazuje, že zdravotní inovace nemusí být výhradou jen nejnovějších modelů.

Tímto krokem Apple potvrzuje svůj dlouhodobý zájem o oblast zdravotní prevence. Watch Series 11 a aktualizovaný systém ukazují, že budoucnost chytrých hodinek není jen o sportovním výkonu nebo notifikacích, ale také o schopnosti včas rozpoznat zdravotní problém, který může ovlivnit život.

Seznam Apple Watch, které změří krevní tlak

  • Apple Watch Series 11 (novinka)
  • Apple Watch Ultra 3 (novinka)
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Ultra 2

Zdroj: Apple

