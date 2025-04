Recenze Xiaomi 15 Ultra – Návrat krále fotomobilů v plné síle

Xiaomi 15 Ultra ohromí výbavou, špičkovými fotoaparáty a výkonem. Novinka zaujme prémiovou konstrukcí, jasným displejem i AI funkcemi v systému.

Špičkový fotomobil od Xiaomi

První fotomobil Xiaomi Mi Ultra se objevil v roce 2020 jako Mi 10 Ultra s transparentními zády a čtyřmi fotoaparáty. Letos dorazilo Mi 15 Ultra – opět prémiový fotomobil, který přináší vylepšenou výbavu a odstranění nedostatků z předchozí generace. Jak si novinka stojí proti konkurenci a zda se vyplatí přechod z Xiaomi 14 Ultra, prozradí dnešní recenze.

Luxusní konstrukce s nádechem tradičních Leica fotoaparátů

Xiaomi se rozhodlo u letošního modelu přepracovat záda telefonu, a tak už nejsou čistě jen kožená, jak tomu bylo pravidlem dlouhá léta. Přestože jsou z většiny tvořená právě kůží, levé strana je doplněna o pruh tvořený kovem. Tento styl nebyl zvolen náhodou, protože vychází z tradičního designu fotoaparátů značky Leica, který je mezi fotografy ikonický a který právě kov a kůži kombinuje.

Rám telefonu Xiaomi 15 Ultra je kovový, což se od loňska nezměnilo. Opět má příjemné zaoblené hrany, díky kterým telefon dobře padne do ruky. Nejvýraznějším prvkem zad je rozhodně obří modul s fotoaparáty, ten velmi vystupuje z konstrukce a doporučuji si kvůli němu na telefon pořídit pouzdro. Nejenže ho ochrání při případném pádu, ale zabrání kumulaci prachu u modulu. Pokud jde o odolnost, zařízení má certifikaci IP68 a je škoda, že zde není vyšší verifikace IP69, kterou letos hojně implementují konkurenční čínští výrobci.

Největší změny proběhly přímo v modulu, protože bylo pozměněno rozpoložení fotoaparátů. Nejsou běžně umístěny nad sebou, ale jsou rozmístěny do formace připomínající položené písmeno L, s teleobjektivem nahoře. Ten pořádně vyniká, protože se jedná o obrovský 200Mpx senzor s 4,3× optickým zoomem, ale o tom až později. Hmotnost telefonu jako celku je 226 gramů a s pouzdrem už může být poměrně těžký.

Xiaomi 15 Ultra v ruce | foto: Luboš Srb

Horní strana Spodní strana



Xiaomi 15 Ultra v ruce | foto: Luboš Srb

OLED displej bez kompromisů

Displej se od loňska tolik nezměnil a nová Ultra opět disponuje 6,73palcovým OLED panelem s 2K rozlišením a variabilní obnovovací frekvencí v rozmezí 1 až 120 Hz. Aby displej vydržel kdejaký pád, chrání ho odolné sklo Xiaomi Shield Glass druhé generace, jehož odolnost jsem netestoval, ale mělo by vydržet podobné pády jako konkurenční Gorilla Glass.

Oproti telefonům jako je Samsung Galaxy S25 Ultra nebo Vivo X200 Pro má Ultra od Xiaomi jednu zásadní výhodu – široké spektrum možností v zobrazení barev. Displej totiž dokáže zobrazit 68 miliard barev, což je dramatický rozdíl oproti Samsungu, který zobrazí jen 16 milionů barev. Ten má ale oproti Xiaomi antireflexní vrstvu, která minimalizuje jakékoliv odlesky.

Displej je letos o cca 200 nitů jasnější než předchozí model, což nejspíše nepoznáte, ale čitelnost na sluníčku je stále jedna z nejlepších mezi androidními vlajkami, takže jsem v žádné situaci neměl problém s viditelností displeje. Velmi mě potěšil i minimální jas, který je sám o sobě dostatečně nízký a nemusel jsem si jej snižovat přes speciální nastavení. Navíc se v displeji skrývá zcela nová, rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Xiaomi 15 Ultra, displej | foto: Luboš Srb Xiaomi 15 Ultra, prostředí | foto: Luboš Srb



Android 15 s nadstavbou HyperOS 2

Telefon má rovnou předinstalovanou nejnovější nadstavbu HyperOS 2 založenou na Androidu 15, která je o dost plynulejší a energeticky úspornější než první verze. Za celou dobu testování jsem se nesetkal s jediným zásekem a na reklamy v systémových aplikacích jsem nenarazil, což je rozhodně plus, protože některé levnější telefony Xiaomi mají reklamy i v systému.

Jak bývá tradicí u čínských výrobců, v telefonu je předinstalováno poměrně dost bloatwaru, ale ten jde naštěstí smazat. Polovina z něho jsou i aplikace, které standardně využívám, jako je například Spotify či Aliexpress. Po spuštění aplikačního obchodu Xiaomi na vás vyskočí obrovský seznam aplikací, které výrobce doporučuje nainstalovat, což se mi zdálo jako poněkud zbytečné vnucování.

HyperOS 2 je jedna z nejkomplexnějších nadstaveb na trhu, takže si v ní můžete upravit téma celého systému, animace, otisk prstu a plně si lze přizpůsobit i haptickou odezvu. Systém je plný užitečných funkcí, jako je nahrávání obrazovky, plovoucí okna, Circle to Search a samozřejmě nechybí ani chytrý asistent Gemini.

Aplikace s umělou inteligencí

Oproti loňsku přibylo opravdu hodně AI aplikací, jako jsou AI dynamické tapety, což je funkce na rozpohybování statických tapet krajiny či města. Užitečný může být i nástroj AI psaní – ten umí zkontrolovat text, zkrátit ho a zformátovat dle vašich pokynů.

Mě nejvíce zaujaly funkce umělé inteligence v aplikaci Galerie. Dokáží totiž libovolně rozšířit jakoukoliv fotku či odstranit objekt a výsledky jsou velmi přesvědčivé, dokonce na podobné úrovni jako Galaxy AI.

Integrované AI funkce AI funkce v rámci Galerie Funkce dynamické tapety



Výkon a zahřívání

Z hlediska výkonnosti si není na co stěžovat, protože v telefonu tepe nejmodernější čipset Snapdragon 8 Elite a dopomáhá mu štědrých 16 GB RAM. Celý systém tedy běží naprosto bez problému, a to i v případě, když máte otevřeno 20 aplikací a několik her najednou. V benchmarcích, jako jsou AnTuTu nebo Geekbench, se telefon řadí k naprosté špičce.

Jednou z věcí, kterou Xiaomi výrazně zlepšilo, je zahřívání. Loňský model se velmi rychle zahřál a při hraní náročných her nebo během delšího focení byl až nepříjemně horký na dotek. To je u Xiaomi 15 Ultra o dost lepší a znát je to i v jiných aspektech, jako je výdrž baterie.

Bez nadsázky se dá říct, že nová Ultra vydrží o několik hodin déle, a za tím stojí primárně lépe optimalizovaný systém a chladnější provoz, protože nadměrné zahřívání nejen že zpomaluje systém, ale i rychleji vybíjí baterii.

Benchmark Geekbench 6 Zátěžový test 3DMark Wild Life Extreme Antutu 10 benchmark



Baterie a nabíjení

Kde se tolik změn u Xiaomi 15 Ultra oproti předchůdci neudálo, je samotná kapacita baterie. Ta má sice 5410 mAh (o 410 mAh více než loni), jenže čínský model má akumulátor s kapacitou 6000 mAh. Mezigenerační rozdíl mezi globální a čínskou verzí v kapacitě baterie se tak téměř zdvojnásobil, což je rozhodně škoda a trochu to telefon sráží, například při porovnání s Vivo X200 Pro, které má stejně velkou baterku jako čínské Xiaomi.

Každopádně i tak telefon bez problému vydrží celý den náročného používání s častějším hraním her, focením, prohlížením sociálních sítí a streamováním obsahu na Netflixu. Ve dnech, kdy jsem telefon tolik nepoužíval, jsem se dostal na výdrž cca jeden a půl dne.

Maximální rychlost nabíjení jsem otestovat nemohl, jelikož v balení scházel 90W adaptér, ale pokud si ho přikoupíte, telefon nabijete přibližně do 35 minut, podobně jako tomu bylo u předchozího modelu. Bezdrátové nabíjení se také nezměnilo a telefon nabijete rychle pomocí 80W nabíječky, která byla pro předobjednávky zdarma, pokud jste zveřejnili na telefon recenzi.

Xiaomi 15 Ultra, baterie | foto: Luboš Srb

Král fotomobilů s „dalekohledem“

Dostáváme se k nejpodstatnějšímu aspektu – jak vlastně nové vlajkové Xiaomi fotí? Oproti minulému roku se nezměnil hlavní snímač. Je zde opět jednopalcový Sony LYT-900 s rozlišením 50 Mpx, a tentokrát bez variabilní clony. Vyměněna byla ultraširokoúhlá kamerka od Sony za Samsung S5KJN5, 50Mpx snímač se stejnými vlastnostmi, a tím nejzásadnějším rozdílem je nasazení obrovského 200Mpx teleobjektivu Samsung ISOCELL HP9. Ten má podobnou velikost jako hlavní kamera u Vivo X200 Pro a je to obrovsky znát.

Xiaomi 15 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Teleobjektiv odvádí bravurní práci, a to jak přes den, tak i v horších světelných podmínkách. Můžete zoomovat v dobré kvalitě prakticky do 30× násobného přiblížení a překvapivě kvalitní jsou i fotografie při 60× přiblížení. Zde ale stojí za zmínku, že od 20× přiblížení detaily dokresluje umělá inteligence, což je standardem u všech vlajek. Skvělé je i barevné podání a přirozená separace od prostředí při focení portrétů. Zkrátka Xiaomi vsadilo na ten nejlepší teleobjektiv na trhu.

Fotky vyfocené na původní 4,3× optický zoom vypadají perfektně – mají obrovské množství detailů a vypadají, jako by byly vyfoceny drahou zrcadlovkou. Jediné, co bych tomuto teleobjektivu vytkl, je nemožnost ostřit tak blízko, podobně jak to umí Vivo X200 Pro se stejným senzorem. Naštěstí ale podobné ostření má druhý 50Mpx teleobjektiv s 3× zoomem.

Optickým zoomem lze pořídit makro fotky na vzdálenost 10 cm, ale nadstandardní makro fotky můžete fotit i 200Mpx kamerkou, jen je třeba trochu více digitálního zoomu. Za mě jsou oba teleobjektivy parádní a vyfotíte jimi kvalitní fotky plné detailů a s věrohodnými barvami za použití barevného stylu Leica Authentic, který jsem využíval pro focení všech fotek.

Focení s telefonem Xiaomi 15 Ultra | foto: Luboš Srb

Focení se Xiaomi 15 Ultra ve speciálním fotokitu | foto: Luboš Srb Focení se Xiaomi 15 Ultra ve speciálním fotokitu | foto: Luboš Srb



Fotokit pro Xiaomi 15 Ultra | foto: Luboš Srb

Hlavní snímač je sice stejný, ale výrazně se meziročně zlepšil postprocessing, takže fotky jsou detailnější, mají méně šumu a HDR vytahuje více detailů v pozadí. Kde jednopalcový snímač exceluje, je noční focení – v tomto ohledu bez problému poráží Samsung, iPhone i Vivo (už nemá jednopalcový snímač). Noční fotky jsou plné detailů a šum je téměř nepatrný. Velkou pochvalu si Xiaomi zaslouží za HDR v nočních snímcích, kdy lampy nejsou zbytečně přepálené a žádné detaily v pozadí nejsou rozmazané.

Ultraširokoúhlá kamerka je nejslabší ze všech kamer, ale během dne dokáže vytvořit detailní fotky a barevným podáním je podobná všem ostatním senzorům. Jen v noci se dostaví větší úbytek detailů a šum v tmavých místech.

Video a selfie kamera

Xiaomi dokáže natáčet 8K video při 30 fps na všech zadních kamerách a na hlavní kameře je dokonce možné natáčet 4K video při 120 fps. Na všech ostatních senzorech lze natáčet až 4K při 60 fps, selfie kamerka zvládá maximálně 4K při 30 fps.

Hlavně 8K video natáčené na hlavní kamerku nebo teleobjektiv vypadá naprosto skvěle a Xiaomi pomalu v kvalitě videa dotahuje i Apple. Dokonce i barevné podání je ve videu konzistentní jako při focení, což je rozhodně velké plus. Selfie kamerka se od loňska nezměnila a zvládne vytvořit dostatečně kvalitní fotky. Maximálně s ní natočíte 4K video při 30 fps.

Jak fotí Xiaomi 15 Ultra?











Ultra-širokoúhlé snímky







Zoom 3×





Zoom 4,3×







Zoom 10×







Zoom 20×





Zoom 20× / 30× / 60×







Macro





Noční fotky







Závěr recenze Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra je aktuálně jeden z nejlepších, ne-li ten nejlepší fotomobil na trhu, a s přehledem poráží vlajkové Samsungy, iPhony a loňský model Mi 14 Ultra. Jediným zdatným vyzyvatelem je Vivo X200 Pro, jenže to nemá jednopalcový snímač a má o něco méně kvalitní čočky v teleobjektivu.

Nová Ultra od Xiaomi je tak jasnou volbou pro nadšence do focení a všechny, kteří chtějí mít vystaráno na několik let dopředu, protože telefon má výkonu na rozdávání, špičkové dílenské zpracování a displej hodný vlajkové lodě pro tento rok. Pokud přemýšlíte o upgradu z loňského modelu a je pro vás důležitá výdrž baterie nebo často zoomujete, nový model rozhodně stojí za zvážení.

Telefonování s mobilem Xiaomi 15 Ultra | foto: Luboš Srb

Negativa budete hledat jen velmi těžko, ale pár menších se jich přece jen najde. Prvním a nejzásadnějším je výrazně menší baterie než u čínské verze a absence 90W adaptéru v balení, který není aktuálně zrovna lehké sehnat. Někomu může vadit velký fotomodul nebo absence UWB čipu či zbytečně moc balastu v systému.

Xiaomi 15 Ultra se v Česku prodává za 34 990 korun, což je vysoká cena, ale koresponduje s předchozími vlajkami. Cenu kompenzují i předobjednávkové bonusy, kdy zdarma dostanete buď Photography Kit, nebo robotický vysavač, a za recenzi obdržíte 80W bezdrátovou nabíječku. K tomu všemu je ještě výkupní bonus 3500 korun u našeho partnera Mobil Pohotovosti.

Mobilní telefon Xiaomi 15 Ultra pořídíte u našeho partnera MP.cz.

Hodnocení

Špičkové fotoaparáty s masivně vylepšeným periskopem Bez nabíjecího adaptéru v balení Vylepšená výdrž baterie Ultraširokoúhlá kamera zaostává za ostatními Rychlé drátové a bezdrátové nabíjení Globální verze má výrazně menší baterii než čínská Displej s vysokým rozlišením a jasem Praktické AI funkce a integrace Gemini

Xiaomi 15 Ultra: specifikace