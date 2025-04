iPad Mini má dostat výrazně vylepšený displej, na který se čekalo roky

Spekuluje se, že nový iPad Mini od Applu přinese modernizaci displeje – IPS by mohl nahradit OLED. Změna by přinesla výrazné zlepšení obrazu.

iPad Mini (2025) v přípravách

Nejmenší iPad v nabídce Applu s přídomkem Mini je tu s námi již více něž 10 let. Jeho první generace byla představena v roce 2012 a aktuálně je na trhu generace sedmá, kterou kalifornský gigant uvedl na trh v říjnu loňského roku. Na další model si tedy ještě budeme muset chvíli počkat.

To ale nebrání tomu, aby se začínaly pomalu množit spekulace o jeho výbavě a ta nejnovější se týká displeje. Nejmenší tablet z dílen Applu by měl údajně v tomto směru projít výraznou modernizací a aktuálně osazený IPS panel prý v další generaci nahradí displej typu OLED.

S touto zprávou přišel známý informátor DCS a Apple má pro další generaci iPadu Mini testovat displej tohoto typu od Samsungu. Byla by to samozřejmě velká a vítaná změna, ale je třeba brát tyto informace s nadhledem, protože to rozhodně není poprvé, co se o přechodu na OLED displej mluví.

Apple iPad mini (2024) | foto: Apple

Druhý iPad s OLED displejem?

Apple se aktuálně u svých iPadů drží displeje typu IPS u všech modelů, kromě vrcholné verze iPad Pro. Ta přešla na OLED panel v rámci aktuální generace, která byla představena vloni a nyní se tedy začíná mluvit o tom, že Apple rozšíří tento typ displeje i na menší model Mini.

Rozhodně to ale není poprvé, co se o této změně mluví a úplně stejně se spekulovalo i v roce 2023, rok před příchodem aktuální generace. Dopadlo to tak, že nejmenší tablet s logem nakousnutého jablíčka zůstal věrný IPS panelu a tato očekávaná změna tedy nepřišla.

Pokud ale Apple hodlá do řady Mini opravdu takto investovat a dopřát jí OLED panel, znamená to, že se těmto tabletům daří. Je každopádně velmi pravděpodobné, že jestli se tak stane, tak kompaktní tablet dostane níže postavený LTPS panel bez LTPO technologie (ten používá model Pro).

Dočká se také iPad Air?

V souvislosti s přechodem na OLED displej se mluví také o tenkém iPadu Air, konkrétněji o jeho další generaci. Ta by měla dorazit v roce 2026 a možný přechod na tento typ displeje by znamenal, že v portfoliu Applu by s IPS displejem zůstal jen základní iPad. Ten se ho ale určitě jen tak nezbaví, protože u něj jde v první řadě o co nejnižší cenu.