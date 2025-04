Recenze Xiaomi 15 – Jeden z nejlepších kompaktních telefonů současnosti

Nenápadný bijec míří vysoko. Xiaomi 15 kombinuje kompaktní tělo, skvělý výkon, umělou inteligenci a fotoaparáty, které si poradí i v noci.

Nenápadný bijec vlajkové konkurence

Xiaomi už dokázalo, že vlajkové telefony umí. Nový model Xiaomi 15 spojuje špičkovou výbavu, povedený design, umělou inteligenci i skvělé fotoaparáty. Zaujme kompaktními rozměry a cenou, ale i tak ho někteří mohou přehlédnout ve prospěch známějšího Samsungu Galaxy S25. Je to ale opravdu lepší volba?

Netradiční design a perfektní zpracování

Hned po vybalení z krabičky Xiaomi 15 vzbuzuje pocit, že jde o zařízení, které na konstrukci nešetřilo. Příjemný pocit navodí leskle upravený hliníkový rám, jenž je ale lapačem otisků prstů. Naprostým přeborníkem v tomto odvětví jsou ovšem stříbrná záda se speciální tepelnou úpravou skla pro vytvoření efektu vln. A efekt to není jen vizuální, ale i hmatatelný. Záda mají malé vlnky a působí naprosto originálně.

Po vytáhnutí z kapsy nebo důkladném přeleštění jsou záda zcela výjimečná. Jenže to vydrží jen chvíli, než je originální efekt zasažen nepěknými otisky. Navíc telefon nepříjemně klouže a ani zaoblené hrany nepomůžou lepšímu pocitu z držení. Díky celkově kompaktním rozměrům je telefon vhodný i pro menší dámské ruce, jež určitě odpustí i vyšší hmotnost 192 gramů. Malé rozměry s vyšší hmotností ve mně ale zanechávají skvělé dojmy a telefon působí bytelně. To potvrzuje i zvýšená odolnost dle normy IP68.

Na chvíli se ale vrátím ke stylovým zádům, kterém kromě svého vzhledu zaujmou i vcelku velkým modulem pro fotoaparáty, jenž z těla razantně vystupuje. Z ovládacích prvků nechybí kolébka hlasitosti a zamykací tlačítko na pravé straně. Ve spodu je šuplík na SIM, USB-C a průduch stereo reproduktoru s vysokými kvalitami i při maximální hlasitosti. Displej dále ukrývá rychlou a spolehlivou čtečku otisků prstů, kterou bych si ale dokázal představit malinko níže.

Xiaomi 15, přední strana | foto: Luboš Srb

Horní strana Spodní strana



Xiaomi 15, zadní strana | foto: Luboš Srb

Displej plný kvalit a možností

Displeji jsem se už lehce věnoval při hodnocení kompaktních rozměrů telefonu. Xiaomi 15 nabízí 6,36” AMOLED panel s vysokým rozlišením 2760 × 1200 pixelů, což znamená velmi jemný obraz s hustotou 460 ppi. Obnovovací frekvence dosahuje standardních 120 Hz, přičemž telefon ji umí adaptivně upravovat v rozsahu od 1 do 120 Hz podle aktuální potřeby. Z parametrů stojí za zmínku i špičkový jas 3200 nitů, který zajišťuje skvělou čitelnost za všech podmínek. Velkým plusem je také rovný displej bez zaoblení a tenké, rovnoměrné rámečky po celém obvodu.

Kvality displeje odpovídají papírovým předpokladům. Panel typu AMOLED zaručuje syté barvy, jež si ale jednoduše v nastavení upravíte k obrazu svému. Oceňuji i přítomnost několika barevných schémat a čtecí režim pro filtr modrého světla. Technologie displeje dále podporuje funkci Always-on a postěžovat si snad můžu jen na pomalejší reakce automatické regulace jasu.

Xiaomi 15, displej | foto: Luboš Srb

Skvělé HyperOS a spoustu AI

Po vybalení z krabice běží v Xiaomi 15 grafická nadstavba HyperOS postavena na Androidu 15. Již teď mohu prozradit, že systém budu převážně chválit. Nedokážu si ale postěžovat na přítomnost balastu ve formě předinstalovaných aplikací. V telefonu za 25 tisíc bych si zkrátka nepřál mít předinstalované aplikace jako je TikTok, Booking, Facebook a velké množství „béčkových“ her. Naštěstí lze aplikace snadno odinstalovat.

Domovská obrazovka Ovládací centrum Úpravy designu systému



Systém HyperOS vsází na moderní design a snadné ovládání pomocí gest nebo softwarových tlačítek. Tak trošku po vzoru Applu rozděluje notifikační lištu s tou ovládací, která má mnoho možností. V horní polovině jsou přítomny větší dlaždice, zatímco ve spod jen malé ikony. Upřímně bych si u těchto ikon dokázal představit popisky, jelikož mnohokrát jsem na první dobrou nevěděl, co se po stisku dané ikony stane.

HyperOS 2.0 nicméně běží na jedničku a vyladěnost je i díky silným vnitřnostem ukázková. Animace jsou krásně plynulé a multitasking je svižný jako z praku. Přítomná nadstavba dává uživateli i příjemné možnosti. Rozhodně zmíním rozsáhlé možnosti přizpůsobení efektů pro otisk prstů, rozsvícení okrajů displeje po přijetí zprávy, zobrazení dvou aplikací zároveň nebo úpravy designu zamykací obrazovky ve stylu iOS od Applu.

Circle to Search AI shrnutí obsahu AI mazání objektů z fotografie



Xiaomi 15 by ale nebylo vlajkovou lodí roku 2025, kdyby nenabízelo uživateli umělou inteligenci. Za praktické například považuji Circle to Search pro snadné vyhledávání na internetu. Pomocí nativního webového prohlížeče pak AI dokáže krásně shrnout dlouhý text a rozsáhlé možnosti se nachází v galerii. Snímky skrze AI výrazně upravíte a například necháte zmizet nechtěný objekt, načež AI dokáže poměrně kvalitně scénu upravit tak, aby nebyly poznat zásahy umělé inteligence.

Extrémní výkon a průměrná baterie

Po stránce výkonu nemám k Xiaomi 15 prakticky žádné výtky. Výrobce do útrob telefonu nasadil čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve spolupráci s 12 GB RAM. Operační paměť lze navíc virtuálně rozšířit o dalších 12 GB a tak se zdá, že výkonu bude dostatek. A ve výsledku je to pravda. Hry nečiní telefonu problém a rychle novinka od Xiaomi zvládá i náročné AI úkony.

Jen pozor na teplo, které není při vysoké zátěži odváděno nejlépe. Rám telefonu se dokáže poměrně dost zahřát a to až do momentu, že se smartphone nedrží nejlépe. Při spuštění benchmarku Antutu se mi dokonce podařilo telefon natolik zahřát, že vyskočila varovná hláška a telefon automaticky spadnul do režimu letadla. To už jsem dlouho neviděl a vnímám to jako velké mínus.

Výsledek Antutu benchmarku Virtuální rozšíření RAM Hláška při přehřátí telefonu



Nejlépe na tom telefon není ani po stránce výdrže na jedno nabití. Pod kapotou Xiaomi 15 je přítomna 5200mAh baterie a jde o těžký průměr. Vnitřnosti jsou nejen dosti výkonné, ale také dokáží být velice energeticky náročné. Ve výsledku je baterie ždímána rychlým tempem a při plnohodnotné zátěži smartphone vydrží jenom den. Slabší výdrž alespoň zachraňuje rychlé 90W nabíjení (adaptér do sítě ovšem v balení nenaleznete) a rychle to telefon umí i bezdrátově. Konkrétně je řeč o výkonu až 50 W.

Xiaomi 15, baterie | foto: Luboš Srb

Fotoaparát nenechal nic náhodě

Výrazný foto modul Xiaomi 15 ukrývá více než slušnou sestavu fotoaparátů čítající hned tři snímače s totožným 50Mpx rozlišením. Využití foto čipů je ale samozřejmě odlišné. Hlavní senzor slouží pro běžné a nejčastější focení, načež clona objektivu je zde f/1.62. Fotoaparát potěší i podporou OIS a o barvy se stará Leica se dvěma režimy. O těch ale až později. Sekundární čip je ultra-širokoúhlý se záběrem 115° a automatickým ostřením. Posledním členem party je teleobjektiv, jenž krom až 5násobného optického zoomu disponuje i technologií OIS.

Z přední strany mohou uživatelé využít 32Mpx fotoaparát se světelností f/2.0. U tohoto snímače již teď prozradím, že jde o jeden z nejkvalitnějších předních fotoaparátů vůbec. Barvy jsou přirozené, čip si dokáže vyhrát i s nechtěnými odlesky a míra detailů je skvělá. Dokonce i v noci dokáže selfie kamerka poskytnout solidní výsledky.

Xiaomi 15, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Barvy pod taktovkou Leicy

Posledních několik let u vlajkových telefonů Xiaomi na fotoaparátu spolupracuje se společností Leica, která telefonům dodává dva režimy pro barevné zpracování – Leica Vibranth a Leica Authenthic. První ze zmiňovaných režimů sází na sytější barvy, zatímco druhá varianta se snaží o co nejvíc reálné podání barev. Ve výsledku ale musím podotknout, že i v tomto režimu jsou barvy poměrně syté. Za to ale částečně může i AMOLED displej.

Varianta Vibranth se poté zalíbí uživatelům očekávající opravdu výrazné barvy. Snímky jsou často až přehnané, avšak kde komu se to může líbit. Pokud jde o samotné kvality, hlavní snímač patří mezi špičku v oboru. Míry detailů a prokreslení prokazují vysoké standardy a potěší i rychlá uzávěrka, díky které vám nic neuteče. Velice dobře si čip vede i v nočních hodinách. Šum prakticky neexistuje, fotky nabízí propracované detaily a snímač si poradí s pouličním osvětlením, které má mnohdy sklony poslat barvy fotografie do žluta. U Xiaomi 15 se to ale neděje, načež automatický noční režim kolikrát dokáže do fotky dostat ještě více světla.

Focení s telefonem Xiaomi 15 | foto: Luboš Srb

Pochválit musím i ultra-širokoúhlý senzor, jenž drží barevné podání hlavního čipu. Za dobrých podmínek má fotka krásné detaily a deformace na krajích fotografie prakticky neexistují. Za horšího světla snímky poztrácejí některé detaily, stále jde ale o povedenou fotografii. Dobře je na tom i zoom ve všech jeho verzích (2 – 2,6 – 5). I při maximálním přiblížení si fotka drží dostatek detailů a barvy jsou opět sjednoceny s předchozími snímači. Za noci je kvalita ale horší a problém činí především málo osvětlená místa.

Video Xiaomi 15 následně potvrzuje kvality fotoaparátů. Barvy jsou opět výraznější, potěší stabilita obrazu a zvuk je zachycen ve vysoké kvalitě, načež mikrofony dokáží pracovat i s okolním hlukem. Video lze natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 snímcích za vteřinu.

Jak fotí Xiaomi 15?











Noční snímky







Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 2×





Zoom 2,6×





Zoom 5×





Leica Authenthic vs Leica Vibranth











Závěr recenze Xiaomi 15

Xiaomi 15 je skvělým kompaktním vlajkovým telefonem, jenž má v rukávu mnoho předností. Cena okolo hranice 25 tisíc korun může být velmi lákavá. Za tuto částku dostanete výkonný stroj, skvělé fotografie, nádherný displej nebo kompletní balíček AI v českém jazyce. Oproti tomu ale Xiaomi 15 pokulhává v oblasti výdrže a zahřívání je velký problém, které si asijský gigant nemůže dovolit.

V neposlední řadě musím pochválit i povedený systém HyperOS 2.0 se skvělou optimalizací, krásným designem a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení. Ve výsledku má Xiaomi 15 opravdu skvělou výchozí pozici a v segmentu kompaktních telefonů mu může konkurovat snad jen Samsung Galaxy S25 nebo Apple iPhone 16 (Pro).

Hodnocení

Kompaktní rozměry Přehřívání při výkonu Nádherný displej Slabší baterie Systém HyperOS a AI Stříbrná speciální varianta je náchylný na nečistoty Sestava fotoaparátů Rychlé nabíjení

