Modelka od Samsungu má zpoždění. Tenký Galaxy S25 Edge vyjde až v květnu

Samsung Galaxy S25 Edge dorazí později, než se čekalo. Tenký titanový telefon se zřejmě představí až 13. května formou online přenosu.

Galaxy S25 Edge se opozdí

Samsung Galaxy S25 Edge patří mezi nejočekávanější novinky tohoto roku. Tenká vlajka se poprvé letmo ukázala při lednové premiéře řady Galaxy S25 s tím, že oficiální představení telefonu bude na pořadu dne později v průběhu roku. Ve hře bylo několik možných dat, nicméně většina zdrojů se shodovala, že k tomu dojde ve druhém čtvrtletí roku.

Jako nejpravděpodobnější datum premiéry této novinky byl na základě všemožných úniků stanoven 15. duben. Před pár dny jsme se ale dozvěděli, že tento teoretický datum představení bude posunut, prozatím neznámo jak. To už ale neplatí, protože nový report odhaluje další potenciální den představení.

Server SamMobile, který je poměrně relevantním zdrojem novinek týkajících se Samsungu, přišel s informací, že tenká vlajka Galaxy S25 Edge bude mít premiéru 13. května. To by znamenalo posunutí původního, odhadovaného data o necelý měsíc, což není nic hrozného. Celá událost by se měla odehrát formou živého streamu.

Samsung Galaxy S25 Edge | foto: Future

Tenký, lehký a z titanu

Samsung Galaxy S25 Edge bude postaven okolo tenkého a lehkého šasi, které by mělo vážit jen 162 gramů. V pase pak bude údajně mít 5,84 mm, takže to bude nejtenčí telefon od Samsungu všech dob a jeden z nejtenčích přístrojů roku. V oblasti konstrukce bychom se měli dočkat, stejně jako u vrcholné specifikace Ultra, titanového rámečku.

Zvýšená odolnost dle normy IP68 scházet nebude a telefon bude postavený okolo 6,6palcového AMOLED displeje. Ten nabídne 2K rozlišení a frekvenci 120 Hz. Pohon telefonu obstará procesor Snapdragon 8 Elite, jenž bude spárován s operační pamětí 12 GB RAM v kombinaci s úložištěm o velikosti 256 nebo 512 GB.

Zadní fotoaparát bude pouze duální, s rozlišením 200 + 13 Mpx a dostaneme kombinaci hlavního s ultra-širokoúhlým objektivem. Jako mírné zklamání ale působí baterie s kapacitou pouhých 3900 mAh a na potlesk rozhodně není ani nabíjení o výkonu mrzkých 25 W. Telefon poběží z krabice na systému One UI 7.

Cena a dostupnost

Zda se dostane Samsung Galaxy S25 Edge ihned po své premiéře do prodeje či předprodeje, to prozatím není úplně jasné. Cena by měla každopádně začínat na částce 1 249 euro (31 390 korun) a Samsung prý této očekávané novinky plánuje vyrobit 3 miliony kusů.