Na Netflix míří skvělé novinky. Vybral jsem pro vás 8 nejzajímavějších (64. díl)

Na Netflixu každý týden přistanou zajímavé novinky. Tohle je mých 8 favoritů, které podle mě stojí za to vidět. Co zaujme tebe?

Nejlepší novinky na Netflixu

Každý týden přidá Netflix do své knihovny několik zajímavých novinek. Pravidelně se mohou diváci těšit na poutavé seriály, velkolepé filmy, nebo dokumenty, které vás nepustí od obrazovky. Na jaké novinky se mohou uživatelé Netflixu těšit v nadcházejících dnech a co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Ztracené dívky: Sériový vrah z Long Islandu (2025)

Netflix si pro všechny fanoušky dokumentů připravil třídílnou sérii Ztracené dívky: Sériový vrah z Long Islandu. V jednotlivých dílech se vrátíme o několik let do minulosti, kdy byly v oblasti Ocean Parkway nacházeny lidské ostatky. Vyšetřovatelům se podařilo zjistit, že šlo o ženy, které se zabývaly prostitucí a pocházely z New Yorku.

Sériový vrah se zaměřoval právě na tyto dívky a na svědomí má několik obětí. Tehdy se však detektivům nepodařilo vraha najít a případ byl odložen. O 13 let později, v roce 2023, však došlo k průlomu, když policisté zatkli podezřelého.

Datum premiéry: 31.3. 2025

Sniper – Lovec duchů (2016)

Sniper – Lovec duchů je americkým akčním filmem, ve kterém jsou dva elitní odstřelovači posláni na misi, při které mají chránit plynovod před teroristy. Oba jsou ale zastřeleni jiným sniperem, jenž znal přesnou jejich polohu. Díky tomu vyvstává podezření o úniku informací. Je ve vojenském týmu snad nějaký dvojitý agent, nebo byla tato mise jen zástěrkou pro jiné aktivity?

Datum premiéry: 31.3. 2025

Peníze těch tupců (2023)

Komediální snímek s názvem Peníze těch tupců sleduje příběh inspirovaný skutečnými událostmi, kdy se parta amatérských investorů na internetu rozhodla ukázat, jak je burza na Wall Street křehká.

Uměle začali navyšovat hodnotu společnosti GameStop, až se z ní stala nejhodnotnější firma na světě. Díky tomu utrpěly významné fondy a nezávislí short selleři zničující finanční ztrátu.

Datum premiéry: 31.3. 2025

Láska ve spektru (2025)

S třetí řadou se na Netflix vrací oblíbená a netradiční australská reality show/dokumentární seriál Láska ve spektru. Tentokrát se ale tvůrci přesunuli do USA a sledují osoby s diagnostikovaným autismem, pro které je svět velice obtížný. Zvláště co se týká citů a lásky. Tito lidé pak budou opět prozkoumávat svět randění a vztahů.

Datum premiéry: 2.4. 2025

Ještě jeden banger (2025)

Francouzský komediální snímek Ještě jeden banger se vrací za dýdžejem, jenž už je dávno za zenitem. Když se mu ale jednou od tajné služby dostane možnosti zničit mladého rivala a jeho gang, ani na vteřinu neváhá. Vrátit se na výsluní s posledním hitem své kariéry si přeci nenechá ujít.

Datum premiéry: 2.4. 2025

Jurský svět: Teorie chaosu (2025)

Nejen pro malé diváky si Netflix připravil třetí sérii oblíbeného animovaného seriálu Jurský svět: Teorie chaosu. Seriál v nové sérii nabídne hned 10 epizod, ve kterých se vrátíme za oblíbenými hrdiny z Křídového kempu. Ti se stále snaží rozplést nitky celosvětového spiknutí, které ohrožuje nejen je, ale i samotné dinosaury.

Datum premiéry: 3.4. 2025

Devil May Cry (2025)

Devil May Cry je japonská videoherní franšíza, která se na Netflixu objeví ve formě seriálu. Anime seriál je určen především pro dospělé publikum a hlavním záporným hrdinou příběhu je záhadný padouch, jenž vyhrožuje otevřením brány do pekla. Svět je tudíž ve velkém nebezpečí, které dokáže odvrátit jediný člověk na světě. A tím je ďábelsky krásný lovec démonů.

Datum premiéry: 3.4. 2025

Puls (2025)

Seriály z nemocničního prostředí jsou u nás i ve světě velmi populární a vzniklo již nespočet seriálů z touto tematikou. Nyní Netflix přidává další podobný seriál s názvem Puls.

Tentokrát tvůrci zavedou diváky do rušného traumacentra v americkém městě Miami. Seriál sleduje osobní ale i profesní životy mladých lékařů a personálu nemocnice v momentě, kdy jejich životy ovlivní kontroverzní obvinění.