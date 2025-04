Nejlevnější tarif O2 – Kolik stojí, co nabízí a proč může být skvělou volbou?

Nejlevnější tarif O2 nabízí 3 GB dat a 120 minut za 349 Kč. Jde o studentský tarif s plnou 5G rychlostí a možností aktivace výhodné služby Unity.

Nejlevnější tarif od O2

O2 je jeden ze tří největších operátorů a nabízí poměrně široké spektrum tarifů, jenže většina z nich je vcelku drahá a mnoho lidí obvykle nepotřebuje neomezené SMS či volání a vystačí si jen s daty a pár minutami volání za měsíc. Jaký je tedy ten nejlevnější tarif od O2?

Aktuálně nejlevnější tarif v nabídce operátora je YOU 3 GB dat za 349 korun. Ten je určen pro nenáročné uživatele, jelikož obsahuje 3 GB dat a 120 volných minut volání do všech sítí. Rychlost internetu není nijak omezena, takže můžete surfovat plnou 5G rychlostí a jednou za měsíc si můžete aktivovat funkci Data naplno, která vám na 24 hodin nebude započítávat data do měsíčního limitu.

Tento tarif má ale jeden háček, jelikož se jedná o nabídku pouze pro studenty, konkrétně pro všechny do věku 26 let. K jeho zařízení není potřeba potvrzení o studiu, proto si jej může zařídit téměř každý, kdo má ve svém okolí někoho do věku 26 let. Stejně jako většinu tarifů O2 i tento sjednáte z pohodlí domova a není vázaný na určitou dobu, takže jej můžete kdykoliv zrušit.

Nejvýhodnější tarify u O2 | foto: Richard Šimáček

Jak snížit cenu tarifu na minimum?

Pokud máte účet u Air Bank, můžete vstoupit do klubu Unity, díky kterému se vám na účet každý měsíc vrátí 300 korun při placení služeb O2 v hodnotě minimálně 600 korun. Pokud si k tarifu YOU 3 GB dat přidáte službu Oneplay Extra Zábava za 399 korun, budete díky cashbacku platit měsíčně jen 448 korun za obě služby.

Abyste 300 korun každý měsíc od banky obdrželi, je potřeba splnit několik podmínek – musíte mít spojený účet O2 s bankovním účtem Air Bank a platit z něj služby O2. Také se musí jednat o nepodnikatelský účet. Poslední podmínkou je nutnost provést v příslušném kalendářním měsíci alespoň 5 plateb kartou.

Tato podmínka letos nahradila tu z minulého roku, kdy na účet u Air Bank muselo každý měsíc přijít alespoň 10 000 korun. Každopádně O2 to má dobře vymyšlené, protože ve své nabídce nemá žádný tarif za přesně 600 korun, ale používá takzvané Baťovy ceny, což jsou ceny s devítkou na konci, a tak nelze cashback využít takto jednoduše.