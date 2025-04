Vypadá jako iPhone, ale je mnohem levnější. Honor 400 Lite může být prodejní hit

Honor 400 Lite je základ nové řady. Přichází s designem ve stylu iPhonu, jasným AMOLED displejem a zvýšenou odolností, a to vše za rozumnou cenu.

Základ nové řady Honor 400 je venku

Honor se již pomalu připravuje na premiéru své očekávané řady Honor 400, v jejímž rámci dorazí hned několik samostatných modelů. Jako první jsme se dočkali základní verze s tradičním přídomkem Lite, která vsází na stylový design, tenký rámeček okolo displeje, slušnou výbavu či odolnou konstrukci s krytím IP65.

Jedná se o první odlehčený telefon v rámci číselné řady Honor, který disponuje nějakým stupněm odolnosti a Honor 400 Lite by tak měl něco vydržet. Dle výrobce si poradí s pádem na tvrdý povrch z výšky až 1,8 metru a IP65 znamená i odolnost vůči vodě, ačkoliv na potápění a fotografování pod vodou, jak uvádí Honor na promo fotografiích, to asi úplně nebude.

Na zádech telefonu se nachází čtvercový fotomodul s trojicí objektivů, které ukrývají dva fotoaparáty a LED blesk pro přisvícení. Ty jsou vloženy v trojúhelníkové platformě a podobnost s iPhony je jasně patrná už na první pohled. V případě extra tlačítka AI Camera Button pak už ani o podobnosti mluvit nemusíme, to je zcela okopírováno.

Honor 400 Lite a jeho přednosti | foto: Honor

Tlačítko fotoaparátu jako u iPhonu

Ano, Honor do své novinky implementoval boční tlačítko fotoaparátu, které jako by z oka vypadlo tomu z iPhonů. S jeho pomocí lze fotografovat, ale také ovládat různé aspekty fotoaparátu, jako je přiblížení, přepínání mezi režimy, nebo rychle spustit natáčení videa. Jeho podržení pak vyvolá AI asistenta a ten vás bude informovat o tom, na co fotoaparát namíříte.

Čelní stranu Honoru 400 Lite okupuje 6,7palcový AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a frekvencí 120 Hz. Za zmínku stojí maximální jas o hodnotě až 3500 nitů a ve střední třídě se bude jednat o jeden z nejjasnějších panelů. Duální fotoaparát má rozlišení 108 + 5 Mpx a baterie pak nadstandardní kapacitu 5230 mAh. Společnost jí dělá nabíjení s výkonem 35 W.

Honor 400 Lite – specifikace

Rozměry: 161 × 74,55 × 7,29 mm

Hmotnost: 171 gramů

Zvýšený odolnost: IP65

Displej: 6,7 palce, FullHD+, AMOLED, 120 Hz

Procesor: Mediatek Dimensity 7025 Ultra

Operační paměť: 8 nebo 12 GB RAM

Vnitřní úložiště: 256 GB

Fotoaparát: 108 + 5 Mpx

Selfie kamerka: 16 Mpx

Konektivita: 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Baterie: 5230 mAh + 35W nabíjení

Cena a dostupnost

Honor 400 Lite běží z krabice na systému MagicOS 9.0, který je postaven na Androidu 15. Telefon je již zalistovaný na oficiálních globálních stránkách Honoru a dá se předpokládat, že dorazí i k nám. Kdy se tak stane, to se prozatím neví a mlhou tajemství je zahalena také cena. V Evropě by ale tato novinka měla stát okolo 350 euro (8 900 korun).