Xbox chystá handheld. Dočkáme se herní konzole do kapsy už letos?

Microsoft chystá nový herní hardware. Spekuluje se o kapesní konzoli inspirované Xboxem. Handheld s Windows 11 by mohl dorazit ještě letos.

Microsoft plánuje další konzoli

Microsoft není jen gigant co se týče softwaru, je také jedním z největších hráčů ve videoherním světě, a to díky konzoli Xbox. Aktuálně je na trhu generace Series X|S, začíná se spekulovat o nástupci a nyní se dostává do hry i další herní hardware. Kapesním konzolím se v poslední době daří a je vlastně až s podivem, že Microsoft ještě žádnou nemá.

Renesanci handheldů, tedy kapesních konzolí na cesty, započal Steam Deck a nyní je na trhu opravdu velké množství obdobných zařízení. Svůj handheld má Asus, MSI i Lenovo a chystají se další. Kapesní konzole na cesty se ale pořádně změnily a díky modernímu hardwaru se víceméně proměnily na počítače do kapsy.

Moderní handheldy většinou běží na Windows (Steam Deck má vlastní systém SteamOS) a můžete si na nich zahrát víceméně každou hru. Dobře si poradí i s AAA hrami a rozhodně neplatí, že jsou určeny pro menší a nenáročné hry, jako v minulosti. Mají velké displeje, moderní konektivitu a jsou to zkrátka pořádně nabušené mašiny.

Phil Spencer z Microsoftu | foto: Microsoft

Kdy se dočkáme konzole od Microsoftu?

Microsoft je v ideální pozici pro představení svého moderního handheldu, a to díky Xboxu. Proč ho nevyužít a nepřijít s Xboxem do kapsy? Server Windows Central zmiňuje, že technologický gigant na tomto projektu pracuje s OEM výrobci herního hardwaru (např. Asus, MSI, Razer), a pokud půjde vše dobře, mohli bychom se finálního produktu dočkat již brzy.

Toto zařízení s kódovým označením Keenan je prý plánováno ještě na tento rok a od plnohodnotných konzolí Xbox by si mělo vypůjčit nejenom jméno, ale i designový styl. Handheld pravděpodobně poběží na Windows 11 a v jeho popředí budou, jako hlavní herní kanály, Microsoft Store a PC Game Pass.

Konzole prý ale nabídne instalaci dodatečných aplikací, například Steamu, takže hrát by mělo být možné přes většinu hlavních platforem. O hardwaru se sice ještě nic neví, ale je pravděpodobné, že handheld od Microsoftu bude vyroben z podobného těsta, jako obdobné zařízení od Asusu, MSI či Lenova a nabídne tedy podobné výkony a schopnostmi.

Kdy dorazí nový Xbox?

Kromě handheldu je samozřejmě v plánu i nová generace plnohodnotné konzole Xbox, která by údajně měla dorazit v roce 2027. Nadcházející Xbox prý bude mnohem blíže klasické PC platformě s Windows než kdy dřív, což nahraje do karet vývojářům. I tak ale nový Xbox samozřejmě nabídne zpětnou kompatibilitu se staršími hrami pro původní konzole.