VisionOS je předlohou pro iOS 19 a další systémy od Applu. Změní vše

Apple chystá největší redesign od iOS 7 a je přesvědčený, že si ho uživatelé zamilují. iOS 19, iPadOS 19 a macOS 16 sjednotí vzhled podle visionOS.

Největší změny u Applu se blíží

Nejnovější zařízení od Applu jedou aktuálně na iOS 18, nicméně ten dostane na podzim, dle zaběhlých tradic, nástupce. O nadcházejícím iOS 19 se mluví jako o jedné z největších a nejzásadnějších aktualizací za poslední roky, a to včetně rozsáhlého re-designu, na což nejsme u Applu úplně zvyklí. Systém by měl obdržet největší změny od dob iOS 7 z roku 2013.

Známá agentura Bloomberg přišla s informacemi o této nové verzi, která by se měla inspirovat, minimálně tedy po stránce designu, u systému visionOS pro headset Vision Pro. Dle Applu budou uživatelé tyto změny opravdu milovat a ty se nebudou týkat jen iOS. Apple do stejné podoby přepracuje také iPadOS 19 a macOS 16.

Kalifornský gigant zkrátka bude chtít zapracovat na konzistenci napříč všemi svými systémy a tyto nové verze systému by měly na několik let změnit způsob, jakým uživatelé komunikují s elektronikou. To zní opravdu lákavě a uvidíme, jakým směrem se Apple vydá a zda se opravdu pochlubí systémem, který posadí uživatele na zadek.

iOS 19 | foto: iphonesoft

Jaké novinky přinese iOS 19?

Největších změn se dočká uživatelské rozhraní, které by mělo být, po vzoru systému visionOS, více transparentní a dostane jak nová okna, tak nová tlačítka. I když se bude jednat o velké změny, které uživatelé Applu příliš v lásce nemají, jeho vrcholní manažeři si myslí, že bude panovat všeobecná spokojenost a že nový systém přiláká nové uživatele.

I když je ještě brzy na to řešit funkčnost systému jako takového, tak iOS 19, stejně jako iPadOS 19, by měl být jednodušší na ovládání, rychlejší v oblasti navigaci napříč systémem a také snazší na osvojení pro nově příchozí uživatele. Ne, že by byly současné verze nějak výrazně složité, ale mírné zjednodušení určitě nebude od věci.

Apple se chce také více přizpůsobit době, do které čím dál více vstupuje umělá inteligence a různí asistenti, což je samozřejmě logické. Uvidíme, jak moc se nové systémy iOS, iPadOS a macOS oproti těm stávajícím změní a zda se opravdu dočkáme tak výrazných změn, jak je slibováno. Snaha o sjednocení všech systémů na jeden designový styl je rozhodně chvályhodná.

Kdy iOS 19 dorazí?

Apple by měl představit nový iOS 19 v červnu, na své tradiční vývojářské konferenci WWDC. To se budeme moct prvně podívat na to, jak bude vlastně vypadat a vývojáři se budou moct těšit na první testovaní verzi. Uvedení do ostrého provozu pak proběhne v podzimním slotu, spolu s premiérou iPhonů 17.