10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (167. díl)

Některé placené aplikace jsou nyní ke stažení zdarma. Přinášíme výběr 10 nejlepších pro Android a iOS, které si můžete stáhnout, než akce skončí!

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Neo Monsters

Neo Monsters je tahové RPG, kde budete chytat příšerky podobné Pokémonům a celkem jich můžete pochytat cca 1000. Příšerky nechytáte jen tak, protože s nimi poté budete bojovat proti ostatním hráčům a každá má své unikátní schopnosti. Hra obsahuje kampaň a klade důraz na taktiku, ale i improvizaci.

Neo Monsters

Illuminance – Lux Light Pro

Tato aplikace se může skvěle hodit ke konfiguraci vnitřního osvětlení, protože se jedná o luxmetr, který využívá senzory vašeho telefonu. Můžete tak nastavit správné osvětlení pro pěstování rostlin v interiéru, aby více prosperovaly. Lux Light Pro se ale skvěle hodí i pro fotografy, protože při focení ve vnitřních prostorech je správné nastavení světel klíčové.

Illuminance - Lux Light Pro

Defense Zone 2 HD

Defense Zone 2 HD je tower defense strategie s povedenou grafikou a důrazem na taktizování. Vaším úkolem bude rozmístit věže na správná místa po mapě a v průběhu invaze nepřátel je efektivně vylepšovat, aby nedošlo k průniku do bráněné základny. Hra obsahuje několik desítek úrovní a každá se vyznačuje jinak přednastavenou cestou nepřátel.

Defense Zone 2 HD

Who Uses My WiFi Pro

Pokud chcete zjistit, jaká všechna zařízení se připojují na vaši Wi-Fi, jistě oceníte aplikaci Who Uses My WiFi Pro. Ta monitoruje provoz Wi-Fi a dokáže odeslat oznámení, když se na vaši síť připojí nové zařízení. Tato aplikace se skvěle hodí k optimalizaci firemní i domácí sítě a ke zjištění toho, kolik zařízení na ní bývá připojených.

Who Uses My WiFi Pro

EvoCreo – Pocket Monster Game

Existuje mnoho her, které se inspirovaly populárními Pokémony, a EvoCreo je jedna z nich. Čeká vás nekonečné chytání a trénování příšer, kterých je ve hře 170. Navíc se jedná o hru s otevřeným světem, RPG prvky a příběhovou kampaní, která by dle tvůrců měla zabavit minimálně na 40 hodin.

EvoCreo – Pocket Monster Game

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Watchla for Tesla

Pokud vlastníte elektromobil od Tesly, tak jistě oceníte tuto praktickou aplikaci pro Apple Watch. Můžete skrze ni odemykat i zamykat vůz a lze na dálku zapnout i klimatizaci. Samozřejmostí je i ukazatel stavu baterie a předpokládaného dojezdu. Aplikace je velmi přehledná a na displeji se v jednu chvíli vždy zobrazuje maximální počet ovládacích prvků či informací.

Watchla for Tesla

Superimpose V – Video Editor

V iPhonu nemáte od vybalení z krabičky nainstalovaný žádný pokročilý editor a v případě, že si potřebujete sestříhat video například z dovolené, jistě se vám může hodit tento pokročilý video editor. Můžete v něm spojit více videí dohromady, prolínat různé záběry a umožňuje i úpravu zvuku či export do různých rozlišení.

Superimpose V - Video Editor

Dual Messenger+

Dual Messenger+ je aplikace, díky které můžete na jednom zařízení používat dva různé účty stejné chatovací aplikace, takže můžete současně využívat dva WhatsApp účty nebo Telegramy. Z obou účtů budete vždy dostávat všechna oznámení a lze mezi nimi rychle přepínat. Appka má navíc vlastní zálohovací systém zpráv.

Dual Messenger+

Passport Photo

Vytvořit dobře vypadající fotku na vizitku nebo do LinkedInu nemusí být jednoduché, naštěstí tato aplikace to dokáže pořádně zjednodušit. Stačí jen skrze aplikaci vyfotit fotku a následně ji upravit či vyměnit pozadí, aby fotografie působila více profesionálně. Navíc pokud často cestujete a potřebujete fotku pro úřady jiného státu, tak máte v aplikaci na výběr speciální standardizované šablony dle požadavků různých států.

Passport Photo

75 Hard

75 Hard je aplikace založená na stejnojmenné výzvě, která kombinuje fyzickou i mentální odolnost a dokáže nabudit k větší sebedisciplině. Appka pro vás připraví 75denní program, který vám může pomoci například s nabíráním svalů nebo hubnutím. Každý den dostanete několik úkolů, které je třeba splnit, a pokud vytrváte celých 75 dnů, výsledky se jistě samy dostaví.

75 Hard

