Největší aktualizace od roku 2013. iOS 19 přinese radikální změny v celém systému

iOS 19 přinese největší redesign za posledních 10 let. Apple sjednotí vzhled systémů, změní ikony, aplikace i domácí obrazovku pro modernější styl.

iOS 19 přinese obrovské změny

Vývoj další generace mobilního systému od Applu je v plném proudu a mělo by se jednat o jednu z největších softwarových aktualizací za minimálně 10 let. U iOS 19 nebude přidáno jen pár nových funkcí, nýbrž by se měl značně proměnit vzhled celého systému, což bude patrné hned na první pohled.

Poslední zásadní změny designu iOS jsme se dočkali v roce 2013 při představení iOS 7 a nová verze by měla jít podobnou cestou. Bude tedy změněn styl ikon, rozhraní většiny systémových aplikací, včetně Kamery a Nastavení, a kompletně nového nádechu se dočká i domácí obrazovka s předělanými widgety.

Apple se touto výraznou změnou bude snažit sjednotit všechny operační systémy pod jednotný designový jazyk, takže budou fungovat a vypadat podobně jak na iPhonu, iPadu, tak i na počítačovém macOS. Tato změna povede k značnému zpřehlednění, protože bude stačit naučit se ovládat jeden systém a rázem můžete pracovat se všemi.

iOS 18 na iPhone 15 a 16 Pro Max | foto: Unsplash

Modernizace macOS v roce 2025

iOS nebude jediný systém, který se dočká velkých změn, nýbrž bude přepracován i macOS. Novinka přinese nejradikálnější změnu od vydání macOS Big Sur v roce 2020. Největších změn se dočká Dock, Centrum oznámení, Zprávy a vše bude samozřejmě navrhnuto tak, aby zde byl stejný designový jazyk jako v iOS, takže se změní většina systémových aplikací.

Společnost ale půjde ještě dál, protože se změní i styl systémových tlačítek, nabídek a opět se změní i většina ikon, aby celek působil o dost moderněji a svěžeji. Nový vzhled by měl vycházet z visionOS a hlavním cílem celého plošného redesignu je, aby byl konzistentnější a uživatelsky víc přívětivý, jak informuje Mark Gurman.

Na to, jak nové změny vypadají, nebudeme muset čekat dlouho, jelikož k jejich odhalení dojde v červnu na pravidelné vývojářské konferenci WWDC 2025. Vzápětí po oznámení budou vývojářům zpřístupněny testovací verze, ze kterých bude jednoduché zjistit, co konkrétně se změnilo. Finální verze vyjdou opět krátce po představení iPhonu 17 v září.