Na Netflix míří skvělé novinky v čele s oscarovým megahitem (62. díl)

V tomto týdnu přistane na Netflixu několik novinek, v čele s oscarovým megahitem Oppenheimer. Vybral jsem 8 filmů a seriálů, které stojí za to.

Nejlepší novinky na Netflixu

Stejně jako v minulých týdnech, i tento přidá Netflix do své služby nové tituly. Streamovací platforma Netflix se chlubí nejrozsáhlejší knihovnou filmů, seriálů a dokumentů na trhu, přičemž divákům pravidelně nabízí nový obsah. Jaké novinky tedy doporučuji tentokrát a co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Inside, Sideman XIX (2025)

Inside, Sideman XIX je britská zábavní reality show, ve které vystupují oblíbená tvůrci z platformy YouTube. Konkrétně jde o influencery KSI, Harry Lewis, TBJZL, Simon Minter, Vikkstar123, Ethan Payne a Zerkaa. Tito hráči se proti sobě utkají v řadě soutěžích a výherce si nakonec odnese pořádný balík peněz.

Datum premiéry: 17.3. 2025

Uvnitř (2023)

Německá produkce posílá na Netflix psychologický thriller Uvnitř, ve kterém William Dafoe ztvárňuje lupiče, jenž plní zakázky na objednávku. Tentokrát má ukrást několik obrazů ze sídla známého umělce, avšak ochranný systém bytu lupiče uvězní. Pokusy o únik jsou beznadějné a zdá se, že není cesta ven.

Hlavní hrdina ale objeví tajnou místnost, díky které nastane psychologická otázka. Je lupič v bytě uvězněn omylem, nebo se stal pouhou loutkou šílené hry ještě šílenějšího umělce?

Datum premiéry: 17.3. 2025

Tornádo: Uprostřed bouře (2025)

Produkce Netflixu na svou platformu vysílá dokumentární snímek Tornádo: Uprostřed bouře. Dokument pojednává o událostech roku 2011, kdy se americkým městem Joplin prohnalo ničivé tornádo. Snímek nabízí ohromující záběry ukazující co vše se tehdy během této nebezpečné bouře událo.

Datum premiéry: 19.3. 2025

Zbožňovaný (2021)

Máte-li rádi českou tvorbu, komediální snímek Zbožňovaný vás jistě potěší. Hlavním hrdinou je Zdeněk, jenž je uznávaným ortopedem, který jde konečně do důchodů. Na něj se těší především jeho žena Olga. Ta se nemůže dočkat toho, až o ni Zdeněk bude pečovat a věnovat jí svůj čas. Ve společném domě navíc bydlí i jejich dcera Zuzana, jelikož se ji rozpadlo manželství.

Nejvíc nadšená je ale Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu vždy obdivovala a píše o něm seminární práci. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak si všichni mysleli. Už 40 let udržuje vztah se svou kolegyní Danou, která taktéž očekává, že se jí Zdeněk bude více věnovat. Zasloužený důchod tak možná nebude tak pohodový, jak si Zdeněk představoval.

Datum premiéry: 19.3. 2025

Rezidence (2025)

Rezidence je britský seriál s osmi epizodami, ve kterém se divák dostane do Bílého domu. Prezidenské sídlo tentokrát hostí státní večeři, kde je přítomno několik desítek osob. Dům se ale promění v místo činu a na scénu musí excentrická ale zároveň brilantní detektivka Cordellia Cup. Jen ta dokáže vyšetřit, co se s v domě stalo a kdo ze zaměstnanců nebo hostů je vrahem.

Datum premiéry: 20.3. 2025

Vlčí král (2025)

Pro milovníky animovaných fantasy příběhů si Netflix připravil seriál Vlčí král o 16 epizodách, přičemž aktuálně dorazí prvních osm dílů. Seriál sleduje dospívajícího muže Drewa Ferrana jenž se na prahu dospělosti dozvídá, že je posledním z dlouhého rodu vlkodlaků.

Díky tomu je právoplatným dědicem trůnu, o který ale nemá zájem. Drew však musí vládnout své zemi a aby toho nebylo málo, musí o svůj trůn bojovat s Werelordy, kteří terorizují jeho lid. Jen on může usednout na trůn a nastolit mír.

Datum premiéry: 20.3. 2025

Malá Sibiř (2025)

Finští tvůrci na Netflix posílají komediální film Malá Sibiř, který sleduje malou finskou vesnici Hurmevaara. Zde jedné noci spadne na auto vzácný meteorit, jenž je podle starosty budoucností vesnice. Vesnický kněz Joel nakonec meteorit střeží v místním muzeu a snaží se odrážet všechny lupiče.

Mezitím se ale Joel snaží rozluštit záhady svého života a zjišťuje, že jeho žena je konečně těhotná. A to i přes fakt, že díky svému zranění z minulosti Joel nemůže mít děti. Své manželce to ale nikdy neřekl.

Datum premiéry: 21.3. 2025

Oppenheimer (2023)

Z konkurenční platformy Max získal Netflix oscarový megahit Oppenheimer. Film s historickým tématem sleduje amerického teoretického vědce jménem Oppenheimer, jenž se podílel na vývoji atomové bomby. Na sklonku 2. světové války totiž boje probíhaly nejen na frontách, ale i ve vědeckých sférách.

Americká vláda tehdy spustila projekt Mahattan a Oppenheimer byl hlavním vědcem při vývoji atomové bomby. Tu se nakonec podařilo USA vyvinout jako první a ji dokonce použili. Film dále ukazuje to, jak se k Oppenheimerovi zachovali po ukončení války a jak ho jeho práce na atomové bombě ovlivnila po zbytek života.