Populární služba od Googlu končí, používaly ji miliony uživatelů. Co bude dál?

Google Asistent končí, nahradí ho AI Gemini. Přinese pokročilé funkce, ale zda konečně podpoří češtinu, zůstává otázkou.

Po 9 letech míří na virtuální hřbitov

Zatímco Apple nabírá se svou novou Siri na steroidech zpoždění, Google svého Google Asistenta rovnou posílá na hřbitov a nahradí ho jeho umělá inteligence Gemini. Přiznejme si, že pro běžného českého uživatele to zas až taková ztráta nebude.

Vzhledem k tomu, že se od roku 2016, kdy byl představen, nenaučil rozumět českým hlasovým příkazům, což tedy Siri také ne, nenašel si v české kotlině příliš fanoušků.

Konec Google Asistenta nebude ze dne na den, ale také ho nechce Google příliš protahovat. Podle harmonogramu zveřejněném na jeho blogu, bude přechod na Gemini probíhat postupně během několika měsíců.

Očekává se, že do konce roku 2025 nebude Google Asistent na většině mobilních zařízení dostupný ani ke stažení z obchodů s aplikacemi. Netýká se to pouze zařízení s Androidem 9 nebo starším a méně než 2 GB RAM, které nesplňují minimální požadavky pro Gemini. U nich bude podpora klasického Asistenta.

Google Gemini | foto: Nichehacks

S Gemini se potkáte nejen v telefonech

Nahrazením Asistenta v telefonech plány Googlu s Gemini nekončí a podle jeho představ bychom se s ním měli setkat doslova všude. „Kromě toho budeme na systém Gemini aktualizovat tablety, auta a zařízení, která se připojují k telefonu, jako jsou sluchátka a hodinky. Nový zážitek poháněný technologií Gemini přinášíme také do domácích zařízení, jako jsou reproduktory, displeje a televizory,“ napsal Brian Marquardt, senior ředitel produktového managementu aplikace Gemini.

Přechod přitom již začal, Nedávno Google přidal do Gemini celou řadu funkcí Asistenta, včetně přehrávání hudby, nastavení časovačů nebo provádění akcí ze zamykací obrazovky. Možnosti Gemini jsou však mnohem větší a jeho síla je především v pokročilejších interakcích. Například dokáže plánovat události na základě e-mailů, poskytovat personalizované rady a asistovat při komplexních úkolech díky hlubšímu porozumění kontextu a uživatelským potřebám.

Na bližší informace, jak to bude fungovat, si budeme muset zřejmě ještě pár měsíců počkat. Marquardt nicméně v úvodu svého blogového příspěvku uvádí: „Věříme, že asistent by měl být osobní a měl by znát svět kolem vás. Měl by být schopen komunikovat s aplikacemi a službami, které již používáte. A měl by vás učinit produktivnějšími, kreativnějšími a trochu zvídavějšími.“

Dostaneme konečně plnou podporu češtiny?

Pro nás nejzásadnější je, aby se Gemini konečně naučil rozumět českým hlasovým příkazům. Vzhledem k tomu, že češtině rozumí a česky s ní můžete konverzovat i v rámci funkce Gemini Live, můžeme být mírně optimističtí. Na druhou stranu je nutné říci, že mezi více než 40 jazyky, které dnes Gemini podporuje, není čeština jediná, která to neumí.